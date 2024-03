Avance de ‘La Promesa’ nuevo capítulo: Alonso destapa su secreto y el plan fatal de Manuel

Abel ha puesto contra las cuerdas a Manuel en el arranque del nuevo capítulo de ‘La Promesa’ de este jueves. El médico, harto de los constantes interrogatorios de él y de Jana, se ha encarado y le ha amenazado con contarle a los marqueses su idilio clandestino con la doncella.

El joven heredero ha tratado de frenarle, pero el doctor se ha dirigido hacia Cruz hasta que, con ella delante, ha dado un paso atrás y ha decidido no delatarle. Una maniobra muy sucia por parte de Abel que no es más que un chantaje para amordazar a Jana y Manuel y que no prosigan con sus investigaciones.

Por fin, tras llegar a un acuerdo, el servicio de La Promesa ha abandonado la huelga y reanudado sus tareas. Sin embargo, hay algo que no vuelve a la normalidad y es la relación entre Petra y Cruz, que han vuelto a tener un rifirrafe. Esa afinidad se ha resentido para siempre debido a las duras palabras que esta última dedicó a su doncella en relación a su hijo fallecido y a las sospechas de Petras de que ella fuera la planificadora del ataque que acabó con la vida de Feliciano.

La radicalización de su actitud con Cruz es algo que inquieta al conde de Ayala, que le pide a Petra que haga de tripas corazón y finja ese odio que siente hacia su señora para no entorpecer el plan para hacerla caer y vengar así la muerte del lacayo.

En otro orden de cosas, Virtudes ha vuelto a palacio junto a su madre tras haberse enfrentado a su hermano y a Norberta. Su intención ahora es quedarse en La Promesa y tendrá que buscarse un trabajo. Y la relación entre Lope y Vera va viento en popa y lo anuncian oficialmente a los compañeros.

Entretanto, Catalina pide permiso a su padre para casarse con el vestido de novia de su madre y él le da su beneplácito. Así que Catalina se dispondrá a hacer los arreglos con la ayuda de su tía Margarita y su prima Martina. Pero ¿cómo le sentará esto a Cruz cuando se entere? Nada bien.

Por último, Lorenzo ha enfrentado a Pelayo ahora que ya ha descubierto cuál es su verdadero negocio. Así, Lorenzo ha presionado a Pelayo para entrar en el negocio de las armas que se trae con Jerónimo y Mr Cavendish.

Avance de ‘La Promesa’ capítulo 317 – Viernes 15 de marzo

Alonso sorprende y parece dispuesto a contarle a Curro de su pasado y le habla de una mujer anónima que fue su principal apoyo tras la pérdida de doña Carmen, su primera esposa. Para Jana y el muchacho no hay dudas, tiene que tratarse de Dolores, su madre.

Lorenzo presiona a Pelayo para entrar en el negocio de las armas y el conde de Añil tiene que ceder, ese es el precio que tiene que pagar para que le guarde el secreto ahora que su boda con Catalina está en ciernes.

Después de insistirle, Pía accede a entrevistar a Virtudes para que entre en el servicio de La Promesa. Simona y Candela no dudan en aleccionar a la muchacha, aunque no con demasiado acierto.

El gran miedo a que Abel cuente a los marqueses la relación prohibida entre Manuel y Jana atenaza a los dos enamorados. Por eso, el heredero de los Luján propone un plan, que terminará siendo un completo desastre y que empeorará las cosas. ¿De qué se tratará?

Salvador malinterpreta el origen de la mala relación entre María Fernández y Vera y mete la pata hasta el fondo cuando sugiere que su prometida pueda seguir enamorada de Lope. Algo que abrirá un cisma entre los recién emparejados.