La desconocida faceta de Ana Garcés, Jana en ‘La Promesa’, que ha sorprendido a todos

Ana Garcés se ha convertido en una de las actrices del momento gracias a su papel de Jana en ‘La Promesa’, el serial que emite cada tarde de lunes a viernes con gran éxito La 1 de TVE. Sin embargo, junto a la interpretación, la actriz tiene otra gran pasión, como así ha mostrado a sus más de 32.000 seguidores de Instagram.

Si hace una semana era Sara Molina, quien interpreta a María Fernández en la ficción, la que nos sorprendía cantando mientras pelaba patatas, ahora ha sido Ana Garcés la que ha compartido en sus stories de Instagram un vídeo entonando una preciosa canción infantil con una voz angelical.

La actriz vallisoletana suele compartir con todos sus seguidores su día a día, que transcurre entre grabaciones en el palacio El Rincón, donde se rueda ‘La Promesa’. Aunque también aprovecha su tiempo libre para hacerse algunas escapadas rurales con sus compañeros de reparto, con los que se lleva de maravilla.

La faceta más desconocida de Ana Garcés

Ana Garcés estudió Arte Dramático en su Valladolid natal, pero su sueño siempre había sido mudarse a Madrid para hacer teatro, cine y televisión. Mientras luchaba por cumplir su sueño, trabajó como dependienta en una tienda de ropa a media jornada para poder pagar el alquiler. Al mismo tiempo, se presentaba a castings y participaba en cortometrajes.

La actriz se enfrentaba a su última semana como dependienta, cuando su representante la llamó para ofrecerle un papen en ‘La Promesa’. Así lo recordaba ella: «Le tuve que decir: ‘Lo siento, tengo que colgar, porque se lo tengo que contar a mi madre’. La llamé inmediatamente y ella no entendía nada. Me decía: ‘Pero, ¿qué dices? ¿Para qué?’. Y yo: ‘Mamá, no lo sé, pero ¡me han cogido!'».

Pero, además de actuar, Ana Garcés canta de maravilla, como así lo ha puesto de manifiesto a través del vídeo compartido en sus stories de Instagram. En él aparece sentada en la bañera interpretando magistralmente la canción infantil de origen portugués ‘Nesta rua’.

«En esta calle hay un bosque, que se llama soledad. Dentro de él vive un ángel, ¿quién robó, quién robó mi corazón?», dice el estribillo con el que nos deleita en el vídeo. Está claro que las actrices de ‘La Promesa’ son una caja de sorpresas. ¿Quién será la próxima que se atreverá a mostrarlos su faceta oculta?