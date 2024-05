Jordi Cruz se corona con esta aplastante sentencia a Iker Jiménez que no deja dudas

Este sábado 11 de mayo se ha celebrado en el Malmö Arena de Suecia la final del Festival de Eurovisión 2024, que ha finalizado con el triunfo de Suiza. Uno de los más activos comentando todo cuanto pasaba en el festival ha sido Iker Jiménez, aunque sus comentarios no han sido precisamente afortunados. Y es que sus críticas y mofas al hecho de que el ganador fuera de género no binario han generado indignación. Así rostros como Jordi Cruz (‘Art Attack’) o Angy Fernández no se han podido contener en sus contestaciones.

Pero no solo ellos, el presentador de ‘Horizonte’ ha recibido muchas críticas por parte de los usuarios de X por la forma de referirse a Nemo, el representante suizo, quien con su tema, ‘The Code’, se alzó con el preciado micrófono de cristal. El joven se define a sí mismo como no binario. De hecho, al comienzo de la final, además de lucir la bandera de su país, también llevó bien visible la de las personas de género no binario.

Es por ello que durante la retrasmisión del Festival de Eurovisión, los comentaristas de TVE, Tony Aguilar y Julia Valera, cada vez que hablaban de Nemo, lo hacían usando la letra ‘e’ para decir ‘elle’ o ‘emocionade’. Algo a lo que ha reaccionado, irónicamente, Iker Jiménez desde su perfil de X.

«Nos han informado oficialmente de que Nemo está muy «emocionade». No nos extraña nada«, escribía el comunicador, enfadando sobremanera a muchos de sus seguidores. Uno de ellos le respondía lo siguiente: «Nos han informado oficialmente de que haces un programa de fenómenos paranormales. No nos extraña nada». «Esto supera lo paranormal y lo preternatural, oiga», sentenciaba el presentador.

Iker Jiménez se mofa de los representanes de Suiza e Irlanda

Iker Jiménez se mofa de Nemo, ganador de Eurovisión 2024.

Ya durante la actuación de Nemo, Iker Jiménez dejaba clara su opinión sobre el representante suizo. «Nemo, muy emocionante el suizo este. Llega a la fibra con su arte de quilates. Voy a llorar y todo. Cero más grande que la Catedral de Burgos», esribía, tirando nuevamente de ironía.

Cuando dieron comienzo las votaciones, con Nemo como claro favorito desde el principio, el comunicador volvió a criticarle duramente. «Nemo líder. Nada puede fallar. Arte máximo y de segundo la satánica demencial«, escribió en su perfil de X. «Y España vota a Nemo y 10 al Akelarre irlandés!!! Ah! El arte puro!!!«, tuiteo cuando llegó el momento de las puntuaciones de España, otorgadas por la cantante Soraya Arnelas.

Sin embargo, lo que más descuadró a Iker Jiménez es cuando en España, el jurado de expertos otorgó la máxima puntuación a Suiza y, sin embargo, el televoto de los espectadores le dio los 12 a Israel. «Que yo me entere porque esto es casi para comentarlo en ‘Horizonte’. ¿España en televoto ha votado esto de la foto pero el jurado español ha dado 12 a Nemo el suizo? Es curiosa la diferencia, ¿no?», escribió.

La contundente réplica de Jordi Cruz a Íker Jiménez

Tras ver los comentarios de Iker Jiménez hacia Nemo, el ganador de Eurovisión 2024, Jordi Cruz, el mítico presentador de ‘Art Attack’ y que ha sido reportero para los especiales de RTVE Play desde Malmö no se ha podido contener en darle una contundente réplica al presentador de Cuatro.

«El rumbo de tu nave ya no tiene mucho misterio«, escribe Jordi Cruz en un claro juego de palabras con ‘Cuarto milenio’ dejando claro que ya nadie duda de qué pie cojea ideológicamente Iker Jiménez.

Otra que tampoco se ha podido quedar callada es Angy Fernández. Una de las participantes del Benidorm Fest 2024 y que ejerció este sábado de presentadora del post especial de TVE junto a Aitor Albizua ha sido clara al contestar al presentador de ‘Cuarto milenio’. «Antes te admiraba… antes. Se que te da igual, pero quería decírtelo. Dejo de seguirte. Espero que tengas un poco más de respeto. Un abrazo», le contestaba la cantante y actriz.