Arantxa del Sol se deslengua y airea un complot sobre Ángel Cristo en ‘Supervivientes’

La polémica entre Arantxa del Sol y Ángel Cristo sigue su cauce en ‘Supervivientes 2024′. Los dos concursantes no han conseguido limar asperezas, aunque en esta ocasión los dos han evitado el conflicto. De hecho, han sido otros concursantes los damnificados del estallido de Arantxa del Sol en La Palapa, puesto que la superviviente no ha dudado en señalar con nombres y apellidos a algunos de sus compañeros.

Todo ha comenzado a raíz de la boda de Ángel Cristo. El presentador le ha preguntado a quién no invitaría y, aunque el náufrago no ha dicho nombres, Arantxa del Sol se ha dado por aludida. «Me imagino que se está refiriendo a mí, claro. La verdad es que para mí ha sido una gran decepción porque yo también lo consideraba mi amigo. Éramos un apoyo para los dos, sobre todo las dos primera semanas y sobre todo con todo el mundo en contra. Siento una gran decepción y una deslealtad tremenda», ha compartido.

Lejos de quedarse ahí, Arantxa del Sol ha proseguido destapando la doble cara de sus compañeros: «Además, por muchas cosas que me han contado todos esos que ahora le piden perdón. Ahí hay una cantidad de estrategas que van al sol que más calienta y ahora supongo que esa es la corriente». Tras esta acusación, el presentador le ha pedido que dijese nombres y, sin cortarse, la concursante ha asegurado: «Unos cuantos que ahora sonríen y me hacen ojitos como Miri, como Blanca… En fin, Gorka también en un momento dado. Todos me han contado cosas que ha ido diciendo Ángel de mí y ahora me siento profundamente decepcionada porque yo sí que les había tomado cariño».

Al escuchar a la que en su día fue su amiga, Ángel Cristo ha dictado sentencia contra la concursante: «Arantxa ha sido víctima de un teléfono escacharrado y envenenado». Por su parte, Jorge Javier le ha preguntado si se sentía así. «Hombre, un teléfono escacharrado en el que todos decían lo mismo», ha asegurado la principal aludida. «¿Qué decían? Hay algo que se nos está escapando», ha respondido Jorge Javier. Consciente de que hay detalles que los espectadores desconocen, el presentador le ha pedido que revelara lo que de verdad ha sucedido entre ellos.

Arantxa sigue en bucle con su falsedad



Todavía sigue sin decir que es lo que le ha decepcionado de Ángel porque no tiene nada que decir #SVGala8 pic.twitter.com/o7UsszQXm6 — Barbie B (@Darkname300) April 25, 2024

Arantxa del Sol frena en seco a Jorge Javier en ‘Supervivientes’

«No, es que no voy a entrar en esto Jorge Javier. No voy a entrar en esto y no voy a entrar más, pero como ha habido alusiones ya es ridículo», ha declarado visiblemente seria la concursante. «Por experiencia tú no querrás entrar, pero si todos te han contado lo mismo, estoy convencido de que eso va a salir en algún momento», ha vuelto a insistir el conductor de la gala.

Como respuesta, Arantxa ha declarado: «O no, porque hay muchas cosas que tampoco capta la cámara, entonces claro, seguramente no saldrá». Una postura que el propio Ángel Cristo ha respaldado: «En eso tiene razón, hay muchas cosas que no capta la cámara».