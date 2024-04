Ángel Cristo incendia ‘Supervivientes’ con las imágenes inéditas que llegan de Honduras

Ángel Cristo vuelve a ser noticia en ‘Supervivientes‘ con las imágenes de última hora que llegan desde Honduras. Se trata de una monumental rajada que va a ocasionar un tremendo terremoto cuando la descubran los destinatarios de sus demoledoras palabras. La secuencia la ha mostrado en primicia el programa ‘Así es la vida’.

«Ángel Cristo ha estallado con Carmen Borrego y Kike Calleja y eso que ella lleva días que no está allí en Honduras», ha introducido César Muñoz. Y es que llama la atención que el hijo de Bárbara Rey siga obsesionado con sus archienemigos en el reality de Telecinco cuando ya no comparte isla con ellos.

«La única vez que me vais a ver hablar con esta mala hostia, porque yo no suelo exponerme así, pero esto es muy fuerte. Entendedme que yo llego aquí y me como con patatas a la Borrego y al Calleja, me los como, vamos que si me los como. Y más le vale a Kike que todas las cosas que le he contado realmente las utilice de una forma para hacer el bien y no para hacer el mal, porque entonces vaya mierda de periodista, pero mierda», advierte Ángel Cristo en una conversación con sus compañeros de playa Olimpo.

«Son alcornoques, es el caso de Carmen, Kike y de Zayra, y yo ahí no entro. Si ellos tienen una opinión equivocada de mi, yo no voy a ser el que me haga el lavado de imagen porque a mi esa gente me importa un pimiento y lo que piensen también. Pero si me los ponen delante, les digo la verdad, la puta verdad, que es lo que hice con Kike y con Carmen Borrego», prosigue rajando el concursante de ‘Supervivientes’ sin tapujos.

«Yo vengo a Supervivientes por un motivo honrado y para luchar, no vengo con otra intención. Vengo para llevarme bien con mis compañeros y para ayudarlos y para darnos apoyo, pero yo con gente que no merece la pena, lo siento muchísimo, pero no. Es que ni esto. ¿Tú crees que yo tengo que tener un detalle con alguien que cuando vaya para España lo único que va a hacer es dedicarse a ganarse el pan hablando de los demás, de la vida de los demás?», plantea Ángel Cristo, reprobando así el trabajo de Borrego y Kike Calleja.

«Hay que tener cojones para sentirse orgulloso y decir que uno es periodista cuando lo que estás haciendo es ganar dinero a costa de los demás y de no confirmar y contrastar las noticias. Ya hay que ser mierda y espero que les pongan todo lo que he dicho», concluye Ángel en esas imágenes inéditas que llegan desde Honduras.