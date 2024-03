‘Supervivientes’ retira a Carmen Borrego y se despide de la isla por orden del equipo médico

Carmen Borrego está al límite en ‘Supervivientes 2024‘. La concursante ha tenido que abandonar la convivencia en los Cayos Cochinos. Una alarma que se ha desatado y que deja entrever la problemática que aborda la menor de Las Campos durante su estancia en el concurso. Visiblemente emocionada y para sorpresa de todos los espectadores, Carmen Borrego ha asegurado querer quedarse en la isla y no tirar la toalla, pero su permanencia no dependía de ella, sino del equipo médico del programa.

Vamos por partes. La voz de alarma se activaba por la enorme debilidad de Carmen Borrego tras la gala del jueves. «El equipo médico del programa en ese momento decidió que se quedase en observación durante esa noche en las mismas condiciones que sus compañeros y que a la mañana siguiente regresara a la playa, pero las horas en condena hicieron mella en la colaboradora, que acabó rompiéndose por completo y pidiendo abandonar ‘Supervivientes'», ha comunicado Laura Madrueño. Acto seguido se han podido ver unas críticas imágenes de Carmen Borrego en las que la concursante no dejaba de llorar.

«Mañana por la mañana me voy porque me va a poner enferma y un concurso no me va a poner enferma. Llevo con un estado de ansiedad tres días, que me asfixio, no duermo, no he ido al baño, no como, estoy físicamente mal y no puedo más. Se acabó, estoy físicamente mal. Ya no puedo más y el que me vea sabe que no puedo más. Fisicamente y mentalmente no puedo más. ¡Carmen Borrego se va!», ha comentado al borde del abandono.

Dicho trámite no ha tardado en llegar. Antes de montarse en la barca de ‘Supervivientes’, Carmen Borrego explotaba: «No puedo más, lo siento muchísimo. Lo estoy intentando, pero no puedo más. Lo juro que no puedo más. Me voy a volver loca, es que no me veis, es que no estoy fingiendo… Me estoy ahogando, sacadme de aquí, me estoy muriendo, por favor os lo ruego, es que no estoy bien, no lo entendéis. Es que me subo a la barca y me voy. Se acabó, es que no me voy a volver loca. O me sacan de aquí o me voy a volver loca».

La decisión final de Carmen Borrego

Tras ver los momentos más espeluznantes de Carmen Borrego en los Cayos Cochinos, la propia protagonista ha entrado en directo con otro talante para tranquilizar a sus familiares. «Esta es la sonrisa que quiero seguir manteniendo y es lo que estoy intentando. El doctor y la psicóloga están ayudándome. No he tirado la toalla. Tengo un bache en el camino y espero y deseo poder superarlo. Llegar hasta aquí ha sido muy difícil, muy complicado. Tengo momentos en los que estoy muy orgullosa de haber superado lo que he superado y para mí no seria un final bonito, y creo que tengo que seguir el recorrido y tengo que seguir dando lo que este programa me está dando a mí que de verdad no os lo podéis imaginar, porque es mucho».

Lejos de quedarse ahí, Carmen Borrego proseguía abriéndose en canal: «Yo he venido aquí con una mochila quizá demasiado llena y tendría que haberla sacado y vaciado antes de venir. También pensé que era bueno vaciarla aquí, que era un momento bueno para frenar, parar y pensar, pero de repente la cabeza no me esta ayudando, la cabeza, los recuerdos, las cosas que he vivido». Una frase en alusión al fallecimiento de su progenitora en septiembre de 2023. «Físicamente te veo bien pero la mirada es el espejo del alma y te veo una mirada muy triste. Sé que estarás contando los días, es domingo de ramos y empieza semana santa», ha intervenido la presentadora.

Como respuesta, la concursante ha incidido en la importancia de su salud mental. «Ha sido muy difícil tomar la decisión. Me lo han ofrecido muchos años y siempre he dicho que no por miedo a todo en general y tomar la decisión y ser capaz de estar aquí y ser capaz de tirarme del helicóptero… para que luego una cosa en la mente no te haga avanzar para mí sinceramente es complicado», ha comentado Borrego. De igual manera, ha querido dejar claro: «Mi mensaje de hoy es que, por favor, dejadme reponerme, sacar fuerzas de donde no las tengo, que me recupere y que pueda ser la Carmen de estos días«.

La difícil pérdida de María Teresa Campos

En la misma línea, Sandra Barneda ha hecho alusión al importante vacío que le ha dejado María Teresa Campos: «Sé que son momentos muy complicados. Sé porque lo hemos hablado que ibas a pasar momentos muy complicados, pero sé también que tú hablas con ella y ella te va a dar fuerzas». «Eso es lo que me hace, la llevo conmigo y sé que ella me está dando fuerzas desde donde esté. El problema no es que no me dé fuerzas, sino que he sido capaz de sacar fuera lo que ha sido ella para mí. Le pido fuerzas todos los días y cuento con que me va a ayudar y sobre todo cuento con que los médicos están muy cerca de mí para ayudarme y poder superar este bache», ha reconocido Carmen Borrego.

«Cuando a uno la mente se le bloquea no es capaz de ver mucho más allá. No me está costando el hambre. Lo que me está costando es el no conciliar el sueño, el que la mente se me ha ido fuera y se me ha ido muy arriba«, ha dicho en clara referencia a su madre. En la misma línea, Carmen ha ahondado en la problemática de no haber superado el fallecimiento de su madre: «Enseguida yo retomé mi vida. Creo que es lo que le hubiera gustado a ella. Quizás este parón me está haciendo vivir el duelo que tenía que haber vivido antes pero aun así lo prometo. No quiero tirar la toalla. Quiero que mi mente me ayude».

El equipo médico aparta a Carmen Borrego de ‘Supervivientes’

Aunque Carmen Borrego se ha mostrado en todo momento dispuesta a continuar, la organización de ‘Supervivientes’ ha comunicado su veredicto respecto a la continuidad de la concursante. «Carmen, ha llegado el momento, has estado aislada por consejo de los médicos y ya tenemos el dictamen sobre tu continuidad», ha alertado Barneda.

Acto seguido, Sandra anunciaba: «La concursante Carmen Borrego presenta un cuadro de ansiedad causado por su inadaptación a las condiciones del programa. Si bien, físicamente se encuentra bien, pero no consigue superar la ansiedad que le genera su estancia en la playa. Por ello, tiene que ser apartada del grupo y ser atendida por la psicóloga y por el equipo médico en espera de ver su evolución y estudiar la viabilidad de su continuidad en el concurso«.

La reacción de Carmen Borrego no ha tardado en llegar: «No se cierra la puerta del todo que era lo que yo no quería. Estoy de acuerdo con que tengo que tener ayuda de los médicos y me has asustado porque pensé que la decisión que habían tomado ellos era que se acabó y sinceramente para esa decisión no estaba preparada aunque todos queramos volver a casa». El martes se sabrá si Carmen deberá abandonar definitivamente o si podrá reincorporarse.