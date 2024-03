Preguntan a Lara Álvarez por lo que piensa de Laura Madrueño en ‘Supervivientes’ y responde así

Lara Álvarez se ha pronunciado sin dudarlo sobre el papel de Laura Madrueño en esta nueva edición de ‘Supervivientes’. En sus últimas declaraciones para Europa Press, la ex presentadora del reality desde Honduras ha dejado bien claro lo que piensa de su sucesora. La comunicadora ha valorado el trabajo de la también meteoróloga al frente del formato.

Lara explicó en mitad de un photocall que se siente «muy bien» después de su salida de Mediaset, y aseguró que está en un momento de «escucharse profundamente». Con la «satisfacción personal» como principal meta, Álvarez no ha tenido tiempo de ponerse al día con ‘Supervivientes’. No ha visto nada. Aun así, no dudó en pronunciarse sobre Laura Madrueño, su sustituta en Honduras.

«No he tenido ocasión de verlo todavía pero sé que están con unos buenos datos de audiencia, una gran acogida de los espectadores… Al final un triunfo de ese gran formato que tanto quiero siempre va a ser una alegría para mi», comenzó comentando Lara Álvarez, que se sinceró entonces sobre cómo ve a su sucesora.

Lara Álvarez se pronuncia sobre ‘Supervivientes 2024’

Laura Madrueño en ‘Supervivientes 2024’

«Creo que está entusiasmada con su papel en ‘Supervivientes’ y creo que así lo transmite con su sonrisa», destacó la presentadora sobre Laura Madrueño, a quien, según confesó, no le dio ningún consejo antes de poner rumbo a Honduras. «Cada uno tiene que darle su esencia, su punto. Yo puedo haber vivido un ‘Supervivientes’, seguramente Laura esté viviendo otro, Raquel en su momento vivió otro…», señaló la asturiana.

«Al final yo creo que cada uno, depende del momento vital que tenga, el carácter que tenga, la manera que tiene de involucrarse con los concursantes, el proyecto, el equipo… No me atrevería jamás a darle un consejo a un compañero, y menos en una experiencia tan profunda«, sentenció Lara Álvarez.

La comunicadora recordó también su salida del formato. «Fueron ocho años de un aprendizaje espectacular, con un equipo que se convirtió en familia», apuntó Álvarez, que no quiso pasar por alto el regreso de Jorge Javier Vázquez. «Lo adoro y quiero con locura, al final todo el éxito y la alegría que pueda sentir él va a ser motivo también de la mía», aseguró la periodista.