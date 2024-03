‘Sueños de libertad’: Adelanto semanal con el gran giro entre Andrés y Begoña y una marcha

‘Sueños de libertad‘, el nuevo serial diario de Antena 3 sigue consolidándose como la serie líder de las sobremesas. La serie protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay sigue ofreciendo nuevos episodios de lunes a viernes a partir de las 15:50 horas.

En el último capítulo de ‘Sueños de libertad’, Andrés volvía a darle calabazas a a María provocando que ella siga sospechando sobre lo que le pasa a su prometido. Y como no estaba dispuesta a perderlo le pedía consejo a Gema, que no dudaba en recomendarla que diera un paso al frente en su relación y no esperara más para tener un encuentro íntimo con él. Pero cuando se disponía a hacerlo, Andrés volvía a frenarle.

Tras descubrirle unos golpes, Tasio no podía ocultarlo más y le contaba a Claudia los problemas económicos que tiene y la deuda que debe por la que le persiguen. Pero ella no sabe como ayudarle pues no tiene dinero para dejarle. Para ello, intenta pedirle un adelanto a Marta, que se lo rechazaba.

Luz conseguía un empleo para Blanca en la fábrica. Pero la doctora le pedía a su amiga del pasado que por favor no hiciera nada que la pudiera comprometer. Pero el descubrimiento de Elena sobre la marca o tatuaje que tiene en el brazo puede hacer que todo su pasado salga a la luz.

Pese a que tanto Digna como Joaquín han intentado hacer ver a Luis que debe recuperar su trabajo como perfumista en la fábrica y dejar a un lado las rencillas con Jesús, él no estaba por la labor. De hecho, él tiene otros planes y ya se ha reunido con la competencia hasta el punto de que quiere irse a Santander y no dudaba en proponerle a Luz que se fuera con él para iniciar una vida juntos. Pero la doctora por ahora no plantea irse de Toledo ahora que ha conseguido un puesto en el dispensario de la fábrica.

¿Pero qué va a pasar durante toda la próxima semana en la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Daniel Tatay? Pues si no puedes esperar, en El Televisero te avanzamos las tramas más importantes de todos los capítulos de ‘Sueños de libertad’ del lunes 18 al viernes 22 de marzo?

Capítulo 17 de ‘Sueños de libertad’ – Lunes 18 de marzo

María se despertaba de una pesadilla en la que soñaba con su padre, algo que servía para que Andrés y ella hablaran de lo que pasó en Jaca y que él recordara todo lo que sucedió aquel día que subió a la montaña junto a Duque. Tras atormentarle todo lo que sucedió y sobre todo el haber mentido a María al decirle que fue su padre quien quiso subir a la montaña, Andrés decide confesarle toda la verdad a su prometida. Y ahora no puede parar de culparse de la muerte de Duque.

Luis le cuenta a su madre que le han ofrecido un trabajo en la competencia y que se marchará a vivir en Santander. Algo que aprovecha para pedirle a Digna que le acompañe e iniciar una nueva vida mucho más digna sin tener que servir a nadie ni tener tan presente todo lo que sucedió en el pasado.

Marta le comunica a Carmen que tras valorar todas las opciones y después de haberlo pensado mucho quieren que sea ella la imagen de la campaña del nuevo perfume. Una noticia que de primeras parece no convencer del todo a la dependienta. Pero además, ella aprovecha para decirle a Marta que no está de acuerdo en como está tratando a Fina en las últimas semanas.

Tras enterarse de los planes de Luis, Jesús no está dispuesto a que su primo Luis pueda hacerles daño desde la competencia y por eso no duda en volver a tirar de Joaquín pidiéndole que consiga que su hermano no se vaya a la fábrica de Santander. Y aunque Joaquín no quiere, Jesús no duda en amenazarle con despedirle a él si no lo hace.

Claudia sigue intentando ayudar a Tasio y para ello no ha dudado en engañar a su madre al pedirle dinero para un curso de mecanografía, aunque en realidad es para dárselo a su novio y que pueda pagar sus deudas. Mientras Tasio plantea organizar una timba en la cantina para lograr ganar al nuevo trabajador de la fábrica y así conseguir aún más dinero.

Elena aprovecha una consulta con la doctora y con Begoña para malmeter después entre Jesús y su esposa. Paralelamente, Elena sigue intentando descubrir que esconde Blanca y por ello no ha dudado en investigar lo que oculta y quién es en realidad descubriendo que la nueva limpiadora acaba de salir de la cárcel.

La salud de Isidro sigue empeorando y Luz le pide que vaya al médico en Madrid para tratarse su enfermedad porque si no su vida puede correr peligro. Pero él angustiado por lo que le pasa no quiere sentirse una carga para su hija y pide ocultarle todo por ahora a Fina. Luz le pide a Luis ser pareja de forma oficial aunque vivan a distancia mientras ella sigue en Toledo y el se marcha a Santander. Y es que ella no quiere perder su puesto en el dispensario.

Por último, María le dice a Andrés que ella le perdona por lo que sucedió con su padre pero aprovecha para dejarle claro que le nota distante y diferente con ella y le muestra el retrato que ha encontrado entre sus cosas. Tras ello, ella le anuncia su decisión de marcharse a Jaca.

Capítulo 18 de ‘Sueños de libertad’ – Martes 19 de marzo

En pleno desayuno, María anuncia a todos su decisión de volverse a Jaca. Una noticia que deja en shock a los De La Reina. Damián no duda en decirle a la prometida de su hijo que está ahí para poder ayudarla en lo que necesite. Por su parte, Begoña no duda en preguntarle a Andrés si su marcha tiene que ver con ella produciéndose un desencuentro entre los cuñados. Y él le asegura que no todo gira en torno a ella y que quiere luchar por su relación con su prometida.

Quién también ha sorprendido a todos con su archa es Luis. Joaquín intenta evitar que su hermano abandone y fiche por la competencia tras haber sido presionado por Jesús. Mientras Gema tras sentirse humillada por su enfrentamiento con María termina pagando su frustración con Digna.

Marta no duda en pedirle explicaciones a Luz tras descubrir que le había mentido sobre Blanca después de que Elena descubriera que la nueva limpiadora acaba de salir de la cárcel. Además este hecho ha provocado que Luz se haya visto expuesta pues no había contado que había estado trabajando en una prisión.

Después de su última salida de tono, Jesús le pide perdón a Begoña y no duda en regalarle unas flores para intentar arreglar las cosas con ella. Además aprovecha para pedirle a su mujer irse de viaje juntos a solas para poder disfrutar de uno días en solitario.

Tras pagar las deudas que tenía, Tasio le devuelve ahora todo el dinero que le había prestado a Carmen y le da las gracias por haberle ayudado pese a todo lo que había pasado entre ellos.

Joaquín sigue los consejos de Gema pese a no estar de acuerdo y consigue boicotear la contratación de su hermano Luis por la fábrica de Santander. Pero pese a este traspiés, él no está dispuesto a volver a ponerse al servicio de su primo Jesús.

Por último, Damián le pide a su hijo Andrés que toe cartas en el asunto y evite que María se vaya a Jaca porque además no se cree los motivos por los que ella se quiere ir y le aconseja que le diga todo lo que le quiere para conseguir que se quede.

Capítulo 19 de ‘Sueños de libertad’ – Miércoles 20 de marzo

Andrés consigue paralizar la marcha de María al pedirle que se case con ella y anuncia a toda la familia la noticia de su próxima boda y además no duda en regalarle un retrato que le ha hecho después de que descubriera otro sobre Begoña.

Digna se acerca a Gema para pedirle perdón por haber sido tan dura con ella pero le aconseja que aprenda a disfrutar con lo que tiene en su vida sin pensar en ser algo más. Pero Gema no se resigna a su destino de sirvienta y quiere aspirar a convertirse en toda una señorita.

Cansada de los desplantes, Fina no duda en hacerse valer ante Marta y ella no duda en preguntarle si todo tiene que ver con lo que insinuó Petra de ella y le pide que no le castigue por esas habladurías y sea justa con ella. Y es que parece que a Marta lo que le pasa es que es incapaz de ocultar sus sentimientos.

Digna le confiesa a Damián que han rechazado a Luis en la fábrica de Santander y aunque él insiste en que el lugar de Luis es en la fábrica de los De La Reina, su sobrino no está dispuesto a volver. Pero Digna está sufriendo mucho por la situación de su hijo, por ello Damián no duda en enfrentarse a su hijo Jesús al descubrir que ha sido él quién ha evitado que su primo se marche a la competencia. Y finalmente, Luis acepta quedarse en la fábrica con ciertas condiciones.

Tras devolverle el dinero a Carmen y tener un acercamiento con su ex, Tasio se pone violento con Claudia y le pide dejar su relación pues no quiere hacerle daño y le devuelve el dinero que le prestó.

Luz le pide a Marta que le de una segunda oportunidad a Blanca para poder costear los gastos de sus hijos. Además se da cuenta de que su secreto puede poner en peligro la relación que ahora mismo más le importa.

Tras rechazar a Jesús en la fábrica, él se vuelve a poner violento con Begoña recordándole que él es su marido. Poco a poco, la tensión va a más tras cogerla del cuello y él termina dando un puñetazo a un espejo. Esta actitud de Jesús hace que Begoña vuelva a apoyarse en Andrés mientras Jesús intenta olvidar su rabia con Elena.

Capítulo 20 – Jueves 21 de marzo

Después de su último encuentro, Begoña y Andrés terminan besándose. Algo que hace que los dos se sientan culpables de haberse dejado llevar y de poder hacer daño tanto a Jesús como a María.

Al día siguiente, Begoña no duda en decirle a su marido que no puede soportar verle que se ponga violento con ella y que eso hace que le tenga miedo y tenga que apartarse de él.

Mientras Tasio sigue buscando recuperar su relación con Carmen, Claudia sufre al ver cómo el hombre del que está enamorada quiere volver a los brazos de su exnovia. Algo que hace que Claudia intente apoyarse con Fina pero su compañera le pide que se olvide de Tasio.

En la fábrica se produce la presentación del nuevo perfume aprovechando la vuelta de Luis. Precisamente, Damián intenta hacer protagonista a su sobrino de este momento tan especial pues ha sido él quién ha creado la nueva fragancia. Paralelamente, Luz sigue dando vueltas a que hacer con su relación con Luis para evitar que salga a la luz su secreto más oculto y opta por dejar al perfumista.

Isidro sigue empeñado en ocultar su verdadero estado de salud, pero Digna no se piensa quedar de brazos cruzados y decide investigar por su cuenta al ver que el chófer no está bien y oculta algo. Finalmente, Fina y Marta vuelven a trabajar juntas en la tienda y se produce un acercamiento entre ambas.

Capítulo 21 – Viernes 22 de marzo

Después de que Luz rompiera con él, Luis se queda ahora sorprendido con el interés que muestra Celia hacia él. El acercamiento de la periodista a él preguntándole además por la muerte de su padre turba al perfumista.

Jesús se frustra al ver que Damián no confía en él y le obligar a hablar con sus hermanos para poder toar una decisión sobre el futuro de la fábrica que él considera que debe estar únicamente en su ano por ser el jefe.

María sigue con los preparativos de su boda con Andrés y no duda en pedirle ayuda a Gema. Con ello, la prometida de Andrés logra reconciliarse con la sirvienta.

Tasio tiene miedo de que Claudia eche a perder lo que él ha vuelto a construir con Carmen, pero cuando pide consejo a Gaspar ve que éste sigue enfadado por lo que ocurrió con Sonsoles.

Tras las confidencias que compartieron, Marta decide tener un detalle con Fina. Algo que no pasa desapercibido para el resto de las dependientas que se preguntan a que es debido el cambio de actitud de Marta hacia Fina tras haberla tratado fatal. Por su lado, Digna decide desenmascarar a Isidro y le advierte que, si no va al médico, ella misma le contará a Fina su preocupante estado de salud.

Finalmente, Begoña sigue mostrando su miedo con Jesús y él le pide que no se rinda y que intente ayudarle porque sin ella su vida no tiene sentido. Todo después de que Andrés le diga que no puede reprimirse sus sentimientos y que le esperará todo lo que tenga que esperar.