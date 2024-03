Se revela el pacto de Carmen Borrego con Jorge Javier antes de arrancar ‘Supervivientes 2024’

A pocas horas de que Carmen Borrego ponga rumbo a Honduras junto a sus compañeros de ‘Supervivientes 2024‘, la colaboradora se ha sentado en el plató de ‘¡De viernes!’ para explicar cómo afronta los nervios de última hora. Además, la hermana de Terelu Campos ha desvelado que ha podido hablar con Jorge Javier Vázquez, al que no ha dudado en hacerle una petición.

A Carmen Borrego le hace mucha ilusión volver a coincidir con Jorge Javier en un proyecto profesional tras la cancelación de ‘Sálvame’. Por eso, ha confesado que ha tenido una conversación privada con el presentador antes de poner rumbo a la aventura de su vida. Aunque no ha querido desvelar de qué han hablado, sí que ha contado que le ha hecho una petición que para ella es de suma importancia.

«Sé que me va a pinchar. Lo que más le gusta es verme cabreada. Le decía que yo, que tengo bastante sentido del humor y ridículo heredado de mi madre, hay una tecla que no sé qué es, que si me la toca me hundes. Y le he dicho que no la toque el primer día. Tener carácter no significa tener mal carácter», ha reconocido.

Además, Carmen Borrego también ha confesado que este era el momento perfecto para participar en ‘Supervivientes’, ya que antes le resultaba imposible debido a la delicada situación en la que se encontraba su madre, María Teresa Campos, quien falleció el pasado mes de septiembre. «Por circunstancias familiares no me podía ir de España. Este año ‘Supervivientes’ lo hace la productora y me puedo ir con la libertad y no irme con la preocupación», reconocía.

Carmen Borrego desvela su mayor miedo de cara a participar en ‘Supervivientes’

Respecto a sus compañeros de edición, la colaboradora de Telecinco cree que Zayra Gutiérrez, a la que conoce desde pequeña, le va a sacar su instinto maternal. Por el contrario, con Ángel Cristo cree que no se llevará tan bien, debido a algunas cosas que ha dicho sobre las Campos en sus últimas entrevistas. Por eso considera que ambos tienen una conversación pendiente: «Que me explique algunas cosas, pero esas las voy a dejar para ‘Supervivientes'».

Carmen Borrego también ha explicado en ‘¡De viernes!’ que ha podido hablar, precisamente, con la madre y la hermana de Ángel Cristo. Cabe recordar que tanto Bárbara Rey como Sofía Cristo ya participaron anteriormente en el reality de supervivencia, así es que le han dado algunos consejos: «Me han dicho que allí hay que controlar la mente, son unas semanas. Si digo meses me da un ataque. La conversación no iba por su hijo, era por animarme a mí y por despedirme».

La hija menor de María Teresa Campos reconoce estar nerviosa por emprender esta nueva aventura televisiva. Aunque su mayor miedo es dejar aquí a su familia: «Es una decisión difícil de tomar. Es un formato extremo, pero es el rey de los realities. No he oído nunca a alguien decir que ir ha sido un error. Me voy a poner metas cortas, quiero ir paso a paso. Es un conjunto de cosas».

La revelación sobre Mila Ximénez que sobrecogió al plató

Sobre la convivencia, Carmen Borrego admite que ella es buena compañera y nada conflictiva, aunque reconoce que tiene bastante pronto. Otro de sus mayores miedos que tendrá que superar es su miedo a volar: «Creo que hay compañeros fuertes que me pueden ayudar». La revelación que más ha sobrecogido al plató de ‘¡De viernes!’ ha sido cuando ha desvelado que cree en las señales, y que lleva dos noches soñando con Mila Ximénez, quien también participó en ‘Supervivientes’: «Si ella ha podido, yo también. Los concursantes que de antemano lo tenemos más complicado… hay concursantes que han llegado y han ganado. Quiero llegar lejos, las cosas en la vida hay que intentarlas».

La colaboradora sabe perfectamente que su madre, de haber vivido, se hubiera preocupado mucho si se hubiera enterado de su fichaje por ‘Supervivientes’: «Era muy cobarde. Estaría muy asustada». A raíz de esto, reveló otro de sus grandes temores: «Falleció, me puse a trabajar, hacer el homenaje. Al principio me costaba la vida. Tengo miedo de que me llegue el duelo, que todavía no lo he vivido de la manera que tengo que vivirlo. Miraré al cielo, le pediré ayuda, le diré que la echo mucho en falta, que la vida sin ella todavía es muy difícil. Sigo hablando con ella, me duermo hablándole».

Por último, Carmen Borrego reconoció sentirse muy feliz al saber que está cumpliendo el sueño de su sobrina, Alejandra Rubio. Y es que la joven lleva años pidiéndole que participe en ‘Supervivientes’. Y ella no quiere defraudarla.