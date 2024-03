Sandra Barneda no duda en definir a Jorge Javier con estos dos contundentes calificativos

No hay lugar a dudas de que ‘Supervivientes 2024’ ha sido todo un éxito en su estreno. Y buena parte de ese éxito es debido al regreso de Jorge Javier Vázquez tras cinco meses apartado de la televisión. Una vuelta que han celebrado algunos de sus compañeros como Joaquín Prat y Sandra Barneda.

Así, este viernes en ‘Vamos a ver’, Joaquín Prat no podía contenerse al decir lo que pensaba de su compañero. «Este reality, y ahora lo tengo que decir, solo puede tener un presentador y ese es Jorge Javier Vázquez», verbalizaba el presentador en lo que era un claro recado a las altas instancias de Mediaset por haber dejado a Jorge Javier fuera de la parrilla en los últimos eses.

Por la tarde, ha sido Sandra Barneda, que este jueves se reencontraba con el propio Jorge Javier Vázquez al ir a hablar del estreno de ‘Conexión Honduras’, la que ha querido dedicarle unas sentidas palabras al catalán. Todo después de que fuera él quien le diera la bienvenida a esta edición de ‘Supervivientes’.

Así, durante la gala del estreno de ‘Supervivientes 2024’, Jorge Javier presentó a Sandra Barneda de la siguiente manera. «Es una persona a la que no me parezco nada, no nos parecemos nada, pero a la que tengo muchísimo cariño», decía Jorge al dar el paso a su compañera. «Tenía una ilusión por verte», aseveraba Sandra.

Sandra Barneda, sobre Jorge Javier: «Brillante y espectacular»

Un día después, cuando Alejandra Rubio hacía referencia a Jorge Javier Vázquez en ‘Así es la vida‘, Sandra Barneda no dudaba en lanzar un mensaje a su compañero. «Jorge siendo Jorge», aseveraba la hija de Terelu cuando Sandra le paraba para sentenciar lo que pensaba de su compañero de reality. «Jorge siendo Jorge y estando brillante, dando toques de humor todo el rato en momentos de tensión. Jorge que lo hiciste espectacular tío«, señalaba Sandra.

Pero la presentadora de ‘Así es la vida’ también aprovechaba para dirigirle unas palabras a Laura Madrueño con la que va a compartir ‘Conexión Honduras’ los domingos. «Estamos diciendo todo el rato Jorge. Dejadme decir que Laura Madrueño estuvo espectacular y como abrió esa gala de auténtica diosa de Poseidón cogiendo el tritón y saliendo del agua, maravillosa», sentenciaba la presentadora.