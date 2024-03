Lucía Sánchez amaga con abandonar la gran final de ‘GH DÚO 2’ por lo ocurrido: «Me largo»

Parece que Manuel González y Lucía Sánchez están muy lejos de la reconciliación como así se ha visto en la segunda parte de la final de ‘GH DÚO 2‘, que se ha emitido este domingo en Telecinco. El tercer finalista, que hasta ahora había pedido que su ex fuera la ganadora por el cariño que le tiene, ha dado un bandazo y ha mostrado una sorprendente indiferencia.

Y es que, tal y como ha reconocido, el gaditano se ha sentido decepcionado al ver críticas de Lucía que desconocía y que ha descubierto al volver a la vida real. «No es el momento, pero no voy a entrar más en esta mierda«, ha tratado de frenar Lucía, que no estaba dispuesta a que su final con Asraf Beno quedara eclipsada por su mal rollo con Manuel.

«De mi padre no sabía tampoco que habías hablado», le ha reprochado Manuel. «Mi familia también está muy dolida contigo… pero es que quiero cerrar el tema ya porque no quiero esto en una final que debería ser bonita. Se me han quitado las ganas de todo. No quiero hablar más de esto», se ha plantado Lucía Sánchez.

Y no se ha quedado ahí, pues ha amagado con abandonar el plató si ‘GH DÚO 2’ continuaba por esos derroteros. «Esto no quiero que se convierta en un debate porque es que me levanto y me voy y me da igual. Es que paso de esta mierda«, ha exclamado la joven, dejando a Marta Flich muy cortada.

«Estaba súper feliz por el apoyo y por todo lo que he vivido en esa casa y es que no lo voy a manchar por quedarme aquí a ver si tengo el premio o no. Es que, si me siento mal, me largo y punto«, ha insistido Lucía Sánchez, sacando nuevamente su lado más vehemente. «Son temas complicados que no se deben hablar en una final«, le ha apoyado Mayka Rivero.