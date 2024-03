Jonan Wiergo se rompe en ‘Bailando con las estrellas’ y pide abandonar: «Quiere irse a su casa»

Jonan Wiergo ha demostrado ser uno de los concursantes de ‘Bailando con las estrellas’ que no tiene pelos en la lengua y contestar al jurado con cada crítica que le hacen o a sus propios compañeros. Pero este sábado el exconcursante de ‘Supervivientes 2023’ ha sufrido de lo lindo.

Y es que a Jonan Wiergo le tocaba esta semana bailar salsa junto a su bailarín David Díaz. Se trata de uno de los bailes más complicados al ser rápido y tener muchos movimientos técnicos.

El baile arrancaba con mucha sensualidad y por qué no decirlo sexualidad. Sin embargo, en un determinado momento se veía a Jonan Wiergo perdido e incluso poniendo caras de querer tirar la toalla. Pero el influencer conseguía seguir y sacar adelante un baile complicado en el que David y él han arriesgado con muchos pasos de baile.

Al acabar el baile, Jonan Wiergo reconocía que estaba muy enfadado consigo mismo porque no había salido como debía. Y después era el jurado quien valoraba su baile y Julia se mostraba muy dura con él al soltarle que «lo que hacen tus compañeros que quieren ganar es ensayar y cerrar la boca. Debes concentrarte, cerrar la boca y trabajar más porque lo que pasó hoy también es falta de concentración».

Tras esa dura valoración, David Díaz saltaba a contestar a Julia porque no estaba para nada de acuerdo con ella. «No estoy absolutamente de acuerdo. Está trabajando como el que más, ha habido algún fallo, he intentado arriesgar muchísimo cambiando el rol de hombre y mujer, que eso en salsa es muy difícil. Igual fue culpa mía, hemos arriesgado, pero en cuestión de trabajo no puedo darte la razón», espetaba. «Es mi opinión», recalcaba Julia.

Jonan Wiergo pide abandonar ‘Bailando con las estrellas’

Después llegaba la votación y Jonan Wiergo recibía dos ocho por parte de Boris y Antonia, dos seis por parte de Gorka y Blanca y un cinco por parte de Julia. Al final, Jonan Wiergo no podía soportar la presión y rompía a llorar. «e da mucha rabia porque estaos como de broma pero trabajaos muy heavy. Compagino esto con mis empresas y tengo muchísima presión con muchas cosas y me ha costado mucho esta semana. Venía rayado, sabía que me iba a pasar», destacaba entre lágrimas.

Tras volver de la publicidad, Jesús Vázquez explicaba al público que se había encontrado en el pasillo con Jonan y que quería irse a su casa. «Estaba Jonan con Lola, la coreógrafa, quiere irse a su casa. Estamos intentando convencerle para que se quede hasta el final de la gala pero está muy afectado porque sabe que lo ha hecho mal y le da rabia. Está enfadado consigo mismo», añadía.

Finalmente, Jonan Wiergo se quedaba en ‘Bailando’ y volvía a la sala de las estrellas. «Ha habido un momento que he estado a punto de abandonar pero he dicho para, para, para, sobreviví cuatro eses a una isla», aclaraba después.