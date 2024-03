Javier Olivares da sentencia a la crisis de RTVE y hace este vaticinio sobre su nueva presidenta

RTVE ha vivido dos días muy intensos en los que se ha visto suida en una crisis sin precedentes tras los ceses de Elena Sánchez Caballero, la que era la presidenta interina, y de José Pablo López, el director de contenidos generales. Pero este miércoles, el Consejo de Administración ha nombrado a Concepción Cascajosa como nueva presidenta interina. Un nombramiento sobre el que se ha pronunciado Javier Olivares.

El director de series y creador de ‘El ministerio del tiempo’ ha estado muy activo en las últimas horas posicionándose sobre la crisis que se ha vivido en RTVE. Así, Javier Olivares ha publicado varios hilos de mensajes en «X» analizando lo que se ha vivido en la Corporación tras los ceses de su presidenta y su número dos.

Este martes, Javier Olivares ya se pronunciaba alto y claro sobre lo que estaba sucediendo en RTVE. «Ignorar que todo viene de una treta (arreglamos el CGJP si pactamos TVE, para luego olvidarse de lo primero) que simboliza la ingenuidad de la izquierda. Ingenuidad aumentada con la aceptación del señor Tornero (alias Lord Palpatin)», empezaba diciendo.

«Eso, a nivel político. A nivel cultural demuestra que queda mucho por definir para recuperar una televisión pública referente, como algún día fue. Con una ficción potente y unos informativos incuestionables. Con unos concursos culturales más que de celebridades», destacaba Olivares.

Tras ello, el que fuera creador de una de las series más recordadas de TVE, dejaba claro lo que necesita para él la cadena pública. «TVE necesita dar fuerza a profesionales y políticos que los apoyen. No que la utilicen y, por lo tanto, la desprecien. Yo soy tan de TVE como del Atleti. He crecido viéndola. Me he hecho profesional con ella (y TV3). Y he conocido excelentes profesionales, tanto en épocas de gobiernos del PP como del PSOE», aseveraba. «Es hora de coger un modelo y dotarla de una independencia. De ponerla en manos de profesionales que amen la televisión, que la conozcan y que sientan lo que es una tv pública», proseguía diciendo Javier Olivares en su cuenta de «X».

Decir que lo ocurrido hoy en RTVE es porque ayer salió Pablo Iglesias en un programa, aparte de ser propio del egocentrismo habitual de determinados seguidores de un partido, es no saber lo que lleva pasando desde hace más de un año ( e incluso desde Tornero). Ni puta idea, vaya. — javier olivares (@olivares_javier) March 26, 2024

La opinión de Javier Olivares sobre Concepción Cascajosa

Y eso es lo que ha sucedido este miércoles con el nombramiento de Concepción Cascajosa como nueva presidenta interina de RTVE. Así, Javier Olivares ha querido manifestarse sobre la que se encargará de liderar la Corporación durante los próximos seis meses en los que tendrá que hacer frente a numerosos proyectos como la preparación de Eurovisión Junior 2024, que se celebrará en España.

«Conchi Cascajosa es la persona que más sabe de televisión que yo haya conocido nunca. Profesora universitaria que viajaba a los grandes encuentros del tema en Europa. Conocedora de los mecanismos de las grandes cadenas. Hoy la han nombrado presidenta interina de RTVE», destaca el director de series.

Después de que algunos hayan cuestionado que se la haya nombrado siendo socialista, Javier Olivares no ha podido ser más claro. «Sí, es socialista. No sería vocal del PSOE del Consejo si no lo fuera. Recuerdo que en TVE, sin que se quejara nadie, han gobernado militantes del PP. Unos, nefastos (López Amor y otros). Otros, excelentes: José Ramón Díez», recalcaba.

Finalmente, Javier Olivares deja claro que para él TVE sale ganando con su nombramiento. «Los que critican a las primeras de cambio se definen como oportunistas al servicio de unos intereses concretos. Lo normal. Y más en X. Yo solo puedo decir que ojalá la dejen trabajar porque, si la dejan, TVE saldrá ganando. Sin duda. Dura tarea te queda, profesora. Que la fuerza te acompañe. Si fuera Alonso de Entrerríos te diría que honor y reputación. Pero las dos cosas las tienes. Mucho ánimo», sentencia.