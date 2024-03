Isabel Rábago no se reprime en decir esto de Jorge Javier ante su vuelta con ‘Supervivientes’

Jorge Javier Vázquez hizo su gran regreso triunfal a Telecinco este jueves. El presentador volvió a la pequeña pantalla en la primera gala de ‘Supervivientes’, después de estar meses alejado de la televisión tras la cancelación de ‘Cuentos Chinos’. Y son muchos los que han comentado la esperada vuelta del comunicador. Incluso algunas compañeras de cadena como Isabel Rábago, que no dudó en tomar sus redes sociales para lanzar un contundente mensaje al catalán.

Jorge repite como presentador de ‘Supervivientes’ durante esta edición, y este jueves protagonizó una entrada épica en plató rodeado de aplausos y ovaciones. Y es que, después de 160 días de ausencia en la cadena, muchos espectadores echaban en falta la picardía de Vázquez en pantalla.

El presentador tuvo que llamar la atención de los presentes por el abrumador recibimiento que vivió, ya que no era capaz de seguir. «Como sigáis más, lloro. Muchísimas gracias. Estoy muy feliz de estar de nuevo con vosotros. Os he echado de menos. Muchas gracias», señaló el comunicador al público de plató y, en ese momento, Isabel Rábago quiso pronunciarse desde casa.

El mensaje de Isabel Rábago a Jorge Javier Vázquez

Como buena seguidora del formato, Rábago estuvo muy pendiente del gran estreno de ‘Supervivientes’, y no dudó en opinar en sus redes sociales sobre el aclamado regreso del presentador. «Querido Jorge Javier Vázquez, no tienes ni idea, ni te puedes imaginar, de lo que yo y muchos como yo, aunque no tengan el valor de escribírtelo, te hemos echado en falta«, comenzó señalando la tertuliana en ‘X’.

«Vuelve la esencia de T5 y es emocionante verte, escucharte y ver que sigues siendo el mejor! Bienvenido», escribió la colaboradora habitual de ‘Vamos a ver’ para terminar su mensaje de cariño al de Badalona. Isabel Rábago no se reprimió en mostrarle todo su apoyo al presentador, al contrario que otros compañeros de cadena que «no tienen el valor» de hacerlo.