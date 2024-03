El palo sin rodeos de Isabel Rábago a ‘Supervivientes’ por su encerrona a Ángel Cristo

Isabel Rábago se ha colocado en contra de la organización de ‘Supervivientes‘ por lo que sucedió en ‘Tierra de Nadie’ este lunes. El programa quiso leerle a Ángel Cristo una carta que Bárbara Rey le dejó escrita antes de partir de Honduras, pero el concursante boicoteó la dinámica y declinó participar en ese juego con malas formas hacia Carlos Sobera y el equipo del reality, al que llegó a desafiar advirtiendo con que fuera «la última vez» que le ponían en una tesitura así. Fue un momento tensísimo en el que Cristo sobrepasó algunos límites.

SIGO EN SHOCK TODAVÍA CON ESTO



ÁNGEL CRISTO DESTROZANDO A LA ORGANIZACIÓN DE ‘SUPERVIVIENTES’ Y A SU MADRE. #TierradeNadie #TierraDeNadie1 pic.twitter.com/IC682TrhiY — • TodoSalseO • ♂🏳️‍🌈 (@TodoSalseos) March 12, 2024

«Yo entiendo que se moleste porque quizás no es el momento de leer esa carta», ha apuntado Adriana Dorronsoro en ‘Vamos a ver’. «Allí estás incomunicado, puedes estar pensando que su madre le ha escrito algo que le va a desestabilizar y que no sabe qué es lo que le van a leer. Él no piensa que es una carta (positiva)», ha apostillado en la misma dirección Sandra Aladro.

Pero quien se ha posicionado del lado de Ángel Cristo y ha cuestionado sin tapujos a la organización de ‘Supervivientes 2024’ ha sido Isabel Rábago. «Yo lo siento pero entiendo todo menos esta carta, y yo no la entiendo ni entiendo que se lea esa carta. Una de las cosas para mi fundamentales en ‘Supervivientes’ es que se aíslen del exterior. Y ya de por sí es durísima la isla como para que que te den cualquier tipo de noticia de fuera», ha sentenciado.

«Independientemente de que él la conozca y de quién filtra la carta. Me importa un pimiento. Y yo puedo llegar a entender que se pusiera así, porque yo hubiera reaccionado incluso peor. Este tipo de cosas desestabilizan», ha continuado comentado Isabel Rábago mientras Alexia Rivas le rebatía con que había que respetar las determinaciones del programa.

«Es una decisión del programa y yo remo a favor del espectáculo y todos sabemos que es lo que buscamos, pero mi opinión personal, sabiendo cómo es el día a día allí, es que me parece muy injusto porque entonces demos información a todos los concursantes», ha zanjado Isabel.