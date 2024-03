Avance ‘Sueños de libertad’, capítulo miércoles 27: Begoña pilla el engaño de Jesús

‘Sueños de libertad‘, el nuevo serial diario de Antena 3 sigue consolidándose como la serie líder de las sobremesas. Cabe destacar que esta semana, la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay sufrirá un recorte en su emisión con motivo de la Semana Santa y faltará a su cita con la audiencia el Viernes Santo.

Pero por ahora, este miércoles ‘Sueños de libertad’ ofrecerá su capítulo 24 a partir de las 15:50 horas en el que Andrés sigue dolido tras el rechazo de Begoña pero todo podría cambiar con la gran pillada de Begoña a Jesús junto a Elena.

En el último capítulo de ‘Sueños de libertad’, tras la agresión de Andrés a Jesús que acabó con este tirado en el suelo tras caerse por las escaleras, las cosas entre los hermanos De La Reina van a peor y Damián se veía obligado a tomar cartas en el asunto. Tras ver a Andrés con Begoña le pide a su hijo que se olvide de su cuñada y se centre en su boda con María y hacía lo propio con Begoña.

Carmen seguía muy cabreada tras enterarse de que Tasio y Claudia le habían engañado al haber estado liados a sus espaldas y por ello no dudaba en enfrentarse a Claudia delante de todos en la cantina tachándola de buscona. Pero luego tuvo que salvar a Claudia de las garras de un trabajador que pretendía abusar de ella.

Tras entrevistarse con Luis y descubrir la presencia de Luz, Celia aparecía en el dispensario dispuesta a entrevistar a Luz para su reportaje. Sin embargo, la doctora no se mostraba complaciente con ella y decidía rechazar su propuesta. Después de echarla del dispensario, Luz mostraba una cicatriz que parece esconder algo.

Al hablar con Damián y descubrir que el joven Mateo tiene un vínculo con los De la Reina, don Agustín no duda en acercarse a él y mostrar cierto interés hacia el joven trabajador.

Mientras Fina se sigue sintiendo atraída por Marta al seguir trabajando juntas en la tienda; Damián hacía ver a su hija que no tenía que descuidar la relación con su marido pese a que este esté lejos y que le respondiera a sus llamadas.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 24 de ‘Sueños de libertad’, que Antena 3 emitirá el miércoles 27 de marzo? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 24 de ‘Sueños de libertad’

Tras ser rechazado por Begoña durante su encuentro nocturno, Andrés sigue muy dolido. Por su lado, María le pide a Begoña que le ayude con los preparativos de su boda y aunque intenta escaquearse, Begoña se ve obligada a terminar diciéndole que sí.

Después de que la periodista le pidiera a Luis que le ayudara a convencer a Luz para que la entrevistara, el perfumista no duda en visitar a la doctora para pedirle que haga esa entrevista y demuestre quién es ella. Pero Luz sigue en sus trece de no responder a ninguna pregunta. Algo que hace que Luis piense que es por celos. Y la periodista por su lado tiene claro que la doctora esconde algo.

Tras el ataque que recibió por parte de Carmen en la cantina, Claudia se siente más sola que nunca y además no aguanta que todos la vean como una buscona. Mateo trata de ayudarla y al verlo, don Agustín le hace ver al joven que Claudia no le conviene y que no es trigo limpio. Y después de que don Agustín también tenga un encuentro con ella Claudia decide tirar la toalla.

Gema ya no aguanta más al sentirse que está relegada simplemente a las tareas del hogar y más después de enterarse de que María le ha pedido a Begoña que le ayude con la boda después de que la primera a la que lo hizo fue a ella. Harta de su situación Gema da el paso y toma una decisión con respecto a su futuro pero Joaquín trata de pararla.

Tras la conversación con su padre, Marta reflexiona sobre la relación que tiene con Fina y después de haber quedado con ella en ir a un concierto, decide cancelar sus planes para quedarse a la espera de la llamada de Jaime, su marido que no ha podido hablar con ella para felicitarle su cumpleaños. Aunque finalmente, Marta da marcha atrás

En el dispensario, Begoña sufre un ataque de ansiedad y Luz trata de ayudarla. Y es que el tener que ayudar a María con los preparativos de su boda le tiene muy nerviosa y es que lo que le está sucediendo con Andrés le está afectando mucho. Por su parte, Luis insiste en decirle a su primo que se olvide de su cuñada y se centre en su boda con María.

Jesús vuelve a liarse con Elena en su despacho y le propone irse a cenar juntos a Madrid. Pero justo Begoña entra en el despacho y les interrumpe y les pilla juntos.