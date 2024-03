Avance ‘Sueños de libertad’, capítulo martes 26: La pillada de Damián tras la agresión a Jesús

‘Sueños de libertad‘, el nuevo serial diario de Antena 3 sigue consolidándose como la serie líder de las sobremesas tras marcar el pasado jueves uno de sus mejores datos hasta la fecha con un gran 14,3% de cuota y 1.332.000 espectadores.

Cabe destacar que esta semana, la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay sufrirá un recorte en su emisión con motivo de la Semana Santa y faltará a su cita con la audiencia el Viernes Santo. Pero este martes 26 de marzo, Antena 3 ofrecerá el capítulo 23 de la ficción.

En el último capítulo de ‘Sueños de libertad’, Jesús y Begoña tenían su momento íntimo en el desván después de que él le explicara que sigue queriendo a su mujer Clotilde pero de otra forma y que solo la ama a ella. Al día siguiente, Andrés no podía evitar sentirse fatal por la situación con Begoña sobre todo después de ver como ella y su hermano tonteaban delante de él y María en el desayuno. Algo que hacía que Andrés y Begoña tuvieran un fuerte desencuentro en el que ella le decía que se olvide que va a luchar por hacer feliz a su marido.

Tras enterarse de lo que había pasado con Tasio, Carmen no dudaba en enfrentarse a Claudia al sentirse traicionada por su amiga. Pero lejos de quedarse ahí, Carmen también se enfrentaba con Fina al sentir que ella también le había engañado.

Después de pedirle su ayuda, Gema decide ayudar a María con los preparativos de la boda y al ver como ella sigue preocupada por su relación le prometía que le va a ayudar con Andrés y para ello no dudaba en tirar de Joaquín para que le ayudara a investigar a su primo.

Fina no puede evitar más lo que siente por mucho que lo intenta ocultar y tras el detalle que tuvo Marta con ella optaba por compensárselo con otro regalo. Y justo cuando las dos estaban más cerca que nunca llegaba Elena para interrumpirlas.

Cansada de los desplantes de Jesús hacia sus hijos y tras enterarse de que Joaquín tuvo que impedir la marcha de Luis por culpa de Jesús, Digna no callaba más y se enfrenta con su sobrino harta de que les humille por lo que hizo su hijo Valentín con Clotilde.

Después de lo sucedido con Begoña, Andrés es incapaz de distinguir los asuntos personales de los profesionales con su hermano tras votar en contra de sus planes. Algo que hace que Jesús no dude en enfrentarse con Andrés produciéndose un fuerte enfrentamiento entre ellos que acababa con Jesús cayéndose por las escaleras.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 22 de ‘Sueños de libertad’, que Antena 3 emitirá el martes 26 de marzo? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 23 de ‘Sueños de libertad’

Tras la agresión de Andrés a Jesús que acabó con este tirado en el suelo tras caerse por las escaleras, las cosas entre los hermanos De La Reina van a peor y Damián se ve obligado a tomar cartas en el asunto y más después de haberle visto junto a Begoña.

Así, el patriarca no duda en preguntarle a su hijo Andrés que sucede entre él y Begoña y le hace ver que no puede seguir así y que tiene que centrarse en su relación y su próxima boda con María.

Carmen sigue muy cabreada tras enterarse de que Tasio y Claudia le habían engañado al haber estado liados a sus espaldas. Por ello, la dependienta no duda en castigar públicamente a su compañera y amiga delante de todos en la cantina.

Poco después, Carmen se ve obligada a salvar a Claudia de las garras de un trabajador que pretendía abusar de ella. Pese a todo parece que no está por la labor de perdonarle a su amiga lo sucedido con Tasio.

Después de haber hablado con Andrés, Damián no duda en acercarse a Begoña para tratar de averiguar lo que le sucede y si su matrimonio con Jesús está bien. Poco después, Begoña y Andrés tienen un encuentro en el que ella se ve obligada a apartarse para no seguir cayendo en la tentación. Después, tras otro encuentro durante la noche ella le dice que no pueden seguir así.

Tras entrevistarse con Luis y descubrir la presencia de Luz, Celia aparece en el dispensario dispuesta a entrevistar a Luz para su reportaje. Sin embargo, la doctora no se muestra complaciente con ella y decide rechazar su propuesta. Después de echarla del dispensario, Luz muestra una cicatriz que parece esconder algo.

Al hablar con Damián y descubrir que el joven Mateo tiene un vínculo con los De la Reina, don Agustín no duda en acercarse a él y mostrar cierto interés hacia el joven trabajador.

Mientras Fina se sigue sintiendo atraída por Marta al seguir trabajando juntas en la tienda; Damián no duda en preguntarle a su hija que le sucede y por qué apenas tiene relación con su marido pese a la distancia y le pide que atienda sus llamadas.