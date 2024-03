Avance semanal de ‘Pecado original’ con la extorsión a Çagatay y la boda de Hasan Ali

‘Pecado original‘, la serie turca diaria de Antena 3, encara una nueva semana explosiva después del parón sufrido el pasado viernes por ser Viernes Santo. La ficción turca retomará sus emisiones con un nuevo episodio después de descubrirse toda la verdad sobre la desaparición de Sahika.

En el último capítulo ofrecido de ‘Pecado original’, Ender, dispuesta a desenmascarar al verdadero Hasan, acudió a casa de Yildiz para averiguar si el collar que encontró Feride era de Sahika. Al confirmar sus sospechas, llega al convencimiento de que Hasan mató a Sahika. Al volver a casa, Ender recibe el vídeo de Mamut tirando un cuerpo al mar. Sin embargo, en ese momento, se produce un auténtico terremoto cuando aparece Sahika por la puerta.

Sahika confiesa que todo ha sido un plan perfecto y minucioso trazado por ella misma con la ayuda de Mamut. Y la siguiente jugada es amenazar a Hasan para recuperar sus acciones. Por ello, Ender visita a Hasan y le extorsiona mostrándole el vídeo de Mamut tirando el supuesto cadáver de Sahika al mar. Le exige las acciones de ambas, más el 20% de las suyas y volver a la junta directiva. Todo a cambio de no enseñar el vídeo a la policía que le incrimina.

¿Qué va a ocurrir a lo largo de toda esta semana en ‘Pecado original’? Entérate aquí de las próximas tramas de la ficción otomana que se emitirá a su hora habitual tras ‘Sueños de libertad’. Así ‘Pecado original’ ofrecerá de lunes a viernes a partir de las 16:45 horas y hasta las 18 horas cinco nuevos episodios, en la semana del 1 al 5 de abril de 2024 en Antena 3.

‘Pecado original’ – Capítulos del lunes 1 al viernes 5 de abril:

Ender recupera su vida y vuelve a la empresa

En los próximos capítulos de ‘Pecado original’, Hasan Ali está muy enfadado con sus dos trabajadores, mientras que Mamut no comprende cómo le pudieron grabar arrastrando el cuerpo de Sahika para deshacerse de él vertiéndolo al mar. Una prueba irrefutable con la que el empresario no contaba, y con la que sus dos grandes enemigas buscan recuperar todo el poder que el empresario les arrebató para sacarlas de la cárcel y vetándolas de la empresa.

Por su lado, la relación entre Yildiz y Feride va a vivir un vuelco, y es que la joven Yilmaz va a pasar cada vez más tiempo con su suegra Feride, e incluso conoce a su círculo de amigas. Pero su matrimonio va a seguir en peligro por el triángulo amoroso con Cansu. Y es que Cansu sigue acercándose a Yildiz y Çagatay para intentar crear conflictos entre ellos y destruir su matrimonio.

Paralelamente, Ender se va a guardar otro as en la manga para tener en sus manos a Hasan Ali, con propuesta de matrimonio incluida. Por ello, la hermana de Caner le obliga a Hasan a que se casen como única solución para que le transfiera también el 20% de sus acciones en el Holding Kuyu. Y le amenaza con que si no accede le meterá en la cárcel.

Después de que Ender le exigiera a Hasan Ali que se case con él, al empresario no le quedaba más remedio que aceptar. El día de la boda Hasan Ali descubre que todo había sido una artimaña contra él pues en realidad la novia no era Ender sino Sahika, a quienes muchos daban por muerta pero ya no puede hacer nada pues habían firmado todos los papeles.

Sahika y Hasan Ali, tras su boda

Al día siguiente, Sahika se presenta en la casa de Çagatay y Yildiz para anunciar que se ha casado con su padre. Una noticia que cae como un jarro de agua fría sobre Çagatay, que no duda en pedirle explicaciones a su padre. Es entonces cuando Hasan Ali decide mentir a su hijo para no mostrarse vulnerable ante él y le confiesa que se ha enamorado de Sahika.

De cara a todo el mundo, Hasan Ali y Sahika se muestran como una pareja recién casada muy enamorada. Pero de puertas para dentro, él trata de que elle firme los papeles del divorcio.

Mientras tanto, Cansu va a seguir interponiéndose continuamente en el matrimonio de Çagatay con Yildiz, y le robará incluso un beso, haciéndole la vida imposible al hijo de Hasan Ali.

Y es que Çagatay recibirá una fotografía de su beso con Cansu. Aunque ella lo niega, él está convencido de que ella está detrás de todo. Por si fuera poco, recibe un chantaje, si paga un millón de euros la fotografía no verá la luz. Y él termina aceptando el chantaje para evitar problemas y un escándalo.