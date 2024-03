Avance de ‘La Promesa’ del martes: Petra ejecuta su traición a Cruz y Abel amordaza a Jana

‘La Promesa‘ continúa paralizada por la huelga de la zona de servicio. En la zona noble todo es un desastre que refleja la inutilidad de los señores sin estar adorados por sus criados. Y Lorenzo intenta retomar las negociaciones para ceder en algunos de los requerimientos.

El capitán, desbordado, se vuelve reunir con María Fernández y Rómulo para llegar a un acuerdo y lanza una oferta bastante interesante. Lorenzo, tras ser convencido por Manuel, dice estar dispuesto a luchar por que Jana vuelva a la categoría de doncella tras ser degradada por su descuido a Curro. Y lo consigue a cambio de reactivar las cocinas y volver a ofrecer desayunos, comidas y cenas.

Además, Lorenzo tiene otro frente en La Promesa a parte de ser el mediador entre señores y criados, que es el de investigar lo que se enconde en el negocio de las mermeladas de Pelayo y Catalina, con la intención de desenmascarar al joven conde y a Mir Cavendish. Por ahora, aunque está convencido de que hay gato encerrado, no sospecha de que se trata de una tapadera para algo mucho más lucrativo: las armas.

Ignacio, el conde de Ayala, ha vuelto a mantener un momento de intimidad y complicidad con Petra. El fallecimiento de su hijo Feliciano les ha unido. Y él le ha abierto su corazón como nunca, le ha confesado su amor y le ha prometido que, si no se ha casado en todos estos años, es porque no ha podido encontrar a una mujer a la que querer como le quiere a ella.

Jana pilla en un renuncio a Abel y descubre definitivamente que mintió sobre su viaje a la fábrica de Córdoba que le mantuvo un tiempo alejado de La Promesa. La doncella y Manuel ponen en común lo que han ido averiguando sobre el doctor, y sacan en claro que efectivamente no estuvo en aquella catástrofe auxiliando a los afectados por el incendio. ¿Dónde estuvo entonces? Y más importante todavía: ¿por qué mintió? Lo que no saben es que Abel está a punto de chantajearles con destapar ante los marqueses su romance clandestino si no dejan de acorralarle.

Además, en el caso de Jana, ésta indagará en paralelo con Curro sobre la relación que el marqués tuvo en el pasado con su madre para llegar a una determinante conclusión. Jana, que un principio creía que Alonso podría tener algo que ver con su muerte, piensa que el Barón tuvo algo que ver.

Por otro lado, Petra tiene un fuerte encontronazo con la marquesa y ese desencuentro será determinante para la ruptura entre ambas. Cruz le dice que le ha decepcionado por unirse a la huelga como el resto de miembros del servicio y le advierte de que la relación entre ellas ya no va a ser la misma. Petra le responde que hace lo que le corresponde y lo que cree que su hijo Feliciano haría. Y la marquesa, con la frialdad que le caracteriza, le ha espetado que está harta de verle llorar y le ha exigido que no vuelva a mentar ni una vez más a su hijo ni a ir por las esquinas como una plañidera.

Este desencuentro y que la doncella sospecha que su señora está detrás de la muerte de su hijo, Feliciano, le empujan a tomar una decisión que lo pondrá todo patas arriba en ‘La Promesa’. Petra no va a aguantar y está dispuesta a traicionar a Cruz y acabar con su lealtad. Así que le revelará al conde de Ayala uno de los secretos mejor guardados de la marquesa. ¿Le contará que tenía intención de acabar con su sobrino Curro? ¿O le dirá que fue la autora del crimen de Tomas, el primogénito de Alonso? ¡Se vienen curvas!

Avance de ‘La Promesa’ capítulo 314 – Martes 12 de marzo

Lorenzo intenta convencer a los Marqueses para que cedan en algunos de los requerimientos del servicio en la huelga, a lo que Cruz se opone frontalmente. El capitán recurre entonces a amenazas. ¿Logrará amedrentar a Rómulo?

Abel se da cuenta de que Jana está indagando y ésta se lo cuenta a Manuel. Van a tener que andarse con más cuidado si no quieren que su romance secreto quede expuesto. Y Simona sigue sufriendo tras haber perdido a Virtudes, pero decide respetar su decisión y no quiere que Candela le dé la dirección donde puede encontrarla.

Jana y Curro siguen especulando sobre el pasado de Dolores y Alonso. Ahora que han comprobado que el marqués no pudo estar relacionado con la muerte de su madre, todas las sospechas recaen sobre don Juan, el antiguo barón de Linaja, pero ¿cómo demostrarlo? Quizás si investigan la muerte de Tomás…

Petra está tremendamente dolida tras el duro encontronazo con la marquesa y Ayala, tras saber el secreto que le ha contado su amada, le convence con esa oferta de vengar la muerte de Feliciano terminando para siempre con Cruz. ¿Un plan asesino o destapar sus crímenes y que sea detenida?