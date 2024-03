Ángel Cristo da una réplica de diez a Bárbara Rey por lo hecho para frustrarle ‘Supervivientes’

El próximo jueves 7 de marzo, Telecinco estrenará ‘Supervivientes 2024’. Y este lunes todos los concursantes ya han puesto rumbo a Honduras. Ángel Cristo Jr., Carmen Borrego, Aurah Ruiz, Javier Ungría o Miriam Pérez se dejaban ver a primera hora de esta mañana en el aeropuerto de Madrid antes de coger el avión que les llevará a la aventura de sus vidas.

Algunos de ellos dejan cuentas pendientes en España, como es el caso de Ángel Cristo Jr. Y es que hace tan solo unos días se conocía que su madre, Bárbara Rey, y su hermana, Sofía Cristo, habían decidido interponer acciones legales contra él. Ambas habrían mandado un burofax a Telecinco con el fin de salvaguardar sus derechos.

Además, madre e hija le piden que «cese en su conducta y se abstenga de continuar difundiendo manifestaciones que vulneren su derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen» durante su paso por ‘Supervivientes’. Sobre ello le han preguntado al futuro concursante los medios de comunicación que les esperaban en el aeropuerto de Barajas.

🔺️Así ha sido la llegada de los 17 concursantes de #Supervivientes2024 al aeropuerto para poner rumbo a Honduras.

Imágenes de @europapress pic.twitter.com/gOiudbmD45 — La Rana Verde (@LaRana_Oficial_) March 4, 2024

Ángel Cristo, sin miedo a la demanda de su madre y su hermana

«¿Pero no se suele demandar después de hablar?», respondía con cierta ironía Ángel Cristo, dejando claro que no tiene miedo a la demanda que le puedan interponer su madre y su hermana. En estos momentos, a él lo único que le preocupa es hacer un buen concurso: «No sé qué puedo decir… Yo voy a… No he hablado con nadie, pero yo voy a pasarlo bien, a intentar concursar bien y todo genial. Si es que lo demás…». De esta forma, ha confirmado que no ha llamado ni a Bárbara ni a Sofía para despedirse de ellas.

Al ser preguntado por lo que más echará de menos de España, entre risas ha confesado que «el jamón ibérico. Es verdad. No puedo vivir sin el jamón. El que sea, eh, da igual. Ibérico o no ibérico es jamón. No puedo. Necesito el jamón».

Antes de coger el avión, Ángel Cristo ha reconocido que entiende que su madre y su hermana hayan tomado medidas legales contra él, pero prefiere no entrar en polémicas. «No, qué más da. Vamos a intentar… Vamos a dejarlo aquí. Es que es absurdo. Si es que no tengo nada que decir. Yo de verdad que intento ir por… Yo entiendo a todo el mundo. Hasta a ti te entiendo, por eso estoy aquí de pie», ha concluido.