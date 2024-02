Susanna Griso corta ‘Espejo Público’ y denuncia el machismo en el programa: «Dejad que termine»

Susanna Griso estalló este miércoles contra sus compañeros de ‘Espejo Público’ por el machismo que se respira en plató. La presentadora acudió al rescate de una de sus compañeras, que estaba siendo constantemente interrumpida por el resto de tertulianos. Después de intentar llamar al orden varias veces, la periodista acabó denunciando lo que ocurre en el programa.

‘Espejo Público’ abordaba este miércoles la relación de José Luis Ábalos con el ‘caso Koldo’ y la mesa de debate no tardó en revolucionarse. Pilar Velasco intentaba compartir su teoría sin demasiado éxito, ya que sus compañeros no le dejaron articular palabra. «Compañeros, si no os importa. Somos cuatro en la mesa. Luego os vais al bar vosotros», se quejó Velasco.

Susanna Griso, muy crítica con sus colaboradores

«Compañeros, dejad que termine», advirtió Susanna Griso antes de ponerse seria con los colaboradores de la tertulia política. Los colaboradores se mostraron extrañados ante las réplicas, sin entender muy bien cuál era el problema. «Llevo aquí un rato intentando intervenir», señaló Pilar, lo que hizo que la presentadora detuviese el matinal para hacer una denuncia.

Susanna Griso en ‘Espejo Público’

«Es verdad, os voy a traer la estadística de cuántas veces los hombres interrumpen a las mujeres. Son muchas más que las mujeres a los hombres», reveló la presentadora el resto de tertulianos con tono serio. «Mi empatía absoluta con Pilar Velasco», terminó sentenciando la presentadora en señal de apoyo a su compañera. «Muchísimas gracias, directora», respondió la colaboradora.

Entonces, Pilar Velasco pudo finalmente compartir su punto de vista en el debate, pero esta no fue la única llamada de atención que Susanna Griso había tenido que hacer en el programa esa mañana. Poco antes, ya advirtió a sus colaboradores de la sección política que debían moderar sus palabras. «A ver si puedes decir una frase sin tres palabrotas», le advirtió la periodista a su colaborador, que ya podía intuir un debate muy caldeado.