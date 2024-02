Susanna Griso suelta lo indebido en ‘Espejo Público’ y es amonestada por la dirección

Susanna Griso contó más que lo que debía este martes en ‘Espejo Público’. La presentadora del magacín de Antena 3 se precipitó al adelantar lo que iba a ocurrir en la sección ‘Más Espejo’. Mientras Gema López y Laura Fa adelantaban la presencia de un misterioso invitado, la comunicadora lo dejó al descubierto por error. Un error que le costó una sonada reprimenda por parte de su equipo, que llamó la atención a la periodista rápidamente.

Gema López, Laura Fa y Lorena Vázquez se encontraban ya en sus puestos para cebar la sección más «rosa» del programa de Antena 3. Si bien adelantaron que iban a debatir sobre las imágenes del interior de la casa de María del Monte, también anunció una visita sorpresa. «Además, hoy, en nuestro plató, tendremos a un deportista que ha conseguido absolutamente todo y que viene a visitarnos», reveló la antigua colaboradora de ‘Sálvame’.

Sin embargo, Griso despejaría rápidamente todo el misterio sin saber que no podía revelar nada sobre el invitado. «Una deportista. Es llamativo el palmarés y…», adelantó la presentadora de ‘Espejo Público’ justo antes de que el director del programa la reprendiera. En ese momento, Susanna Griso se dio cuenta de su metedura de pata.

Susanna Griso se va de la lengua en ‘Espejo Público’: «¿No podía decirlo?»

Después de un breve silencio, Griso se pronunció. «¿Qué pasa? ¿No podía decirlo?», espetó la comunicadora nada más escuchar las réplicas de su equipo ante las pistas que había revelado. Mientras Griso permanecía con gesto de preocupación y las manos en la boca, uno de sus colaboradores procedió a aclarar lo sucedido. «No podíamos decir el género, pero has dado una pista importante», señaló Miquel Valls a su compañera.

«Bueno, una, une…», bromeó Susanna Griso intentando salir del aprieto sin demasiada suerte. Aún así, la periodista intentó justificarse ante su desliz. «A mi no me habéis dicho que no podía decir el género, no he sido alertada. A ver, yo no tengo la culpa», espetó la conductora del programa a Valls, que se mostró crítico ante su error. Sin embargo, las pullas no acabaron ahí.

«¿Quieres decir el nombre?», sugirió Miquel Valls burlándose de la presentadora, algo que Griso solucionó rápidamente desviando la atención de sus compañeros a un nuevo tema del programa. «No, no… Lo que me cuentan es que en el Congreso han pedido una sala», anunció Griso para zanjar su error y dejar algo de misterio para la exclusiva de ‘Las mamarazzis’ del programa.