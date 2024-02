Destapan la razón por la que Nebulossa no quiere ir a Eurovisión tras el Benidorm Fest

Este sábado 3 de febrero Nebulossa se alzaba, por sorpresa, con la victoria en el ‘Benidorm Fest 2024’. Ni ellos mismos se terminaban de creer que fueran a representar a España el próximo mes de mayo en el Festival de Eurovisión que se celebrará en Malmö, Suecia, con su ya hit ‘Zorra’.

Sin embargo, y tras la euforia inicial, este domingo ‘Socialité’ daba una noticia que nos dejaba a todos estupefactos. Y es que el propio equipo de Nebulossa habría confirmado al programa de Telecinco que su intención no era ir a Eurovisión, sino expandir su música y que su tema llegara a toda España.

Así lo ha explicado el reportero de ‘Socialité’ Arnau Martínez, trasladado a la ciudad valenciana donde se ha llevado a cabo el festival: «En su equipo, el ambiente era raro. Preguntamos a su equipo y nos confirman que no quieren ir a Eurovisión ni ha estado en sus planes nunca. Ellos querían participar en esta preselección, querían expandir su música, darse a conocer al gran público, pero no ir a Eurovisión. Por eso están tan en shock».

Nebulossa aclara si irá a Eurovisión

Ante la posibilidad de que Nebulossa rechazara ir a Eurovisión, Arnau ha preguntado directamente al grupo por este rumor. «Tenemos el reencuentro con sus hijos, primeras declaraciones y conocemos, en exclusiva, un conflicto que puede poner en riesgo la participación de Nebulossa en Eurovisión. Les hemos preguntado por esta polémica, han dado la cara y os contamos que, a lo mejor, no estarían tan contentos», cuenta el periodista.

«Ella no quiere ir, pero lo expresa detrás de cámara. Abiertamente, no dice lo mismo. Esto no es un rumor, es lo que dice el propio equipo», añade el reportero del programa presentado por María Verdoy. Además, asegura que el equipo tenía otros planes para la fecha en la que se celebrará el Festival de Eurovisión 2024.

Mery, la cantante del grupo, ha dado la cara ante los medios de comunicación este mismo domingo. Y ha dicho lo siguiente: «Creemos que se entenderá el mensaje pero no solo la palabra ‘zorra’, sino el resto del mensaje porque la canción dice mucho».

Respecto a la polémica suscitada, Nebulossa confirma que es cierto que entre sus planes no entraba ir a Eurovisión. Pero que, ahora que se han alzado con la victoria, irán a por todas: «Ahora ya sí. Tenemos que defenderla a muerte como autores de la canción y por todos los que han defendido esta canción, por respeto a esas personas que han cogido la canción como suya».