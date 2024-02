Pedro Piqueras confiesa el problema de salud que sufre tras dejar Telecinco: «Es complicado»

Hace un mes desde que Pedro Piqueras puso fin a su aventura de más de dos décadas en ‘Informativos Telecinco’. Abandonar el plató de televisión ha sido un cambio radical para el periodista, pero aún continúa activo, concediendo entrevistas y recibiendo reconocimientos. Sin embargo, puede que este cambio en su ritmo de vida haya afectado a la salud del presentador, que ha asegurado que sufre de estrés y malestar.

El periodista de 68 años lleva a sus espaldas una vida entera dedicada a la información, y dejarlo atrás no es tarea fácil. Se trata de un proceso de adaptación que el presentador nota en su día a día. «En televisión no me podía poner malo porque tenía que estar todos los días», explicó Piqueras durante la presentación del cartel de la Feria de San Isidro de Madrid. El comunicador aseguró también que ahora se da cuenta de malestares que antes, debido a su carga de trabajo, ignoraba.

Pedro Piqueras se pronuncia sobre su salud

Y es que, parece que al periodista le está costando adaptarse a su nueva rutina, y lo está notando en su salud. «Es un poco golpe de estrés, es porque es, una cosa un día, otro día, otro. Manejar tu propia agenda es un poco complicado…«, aseguró Pedro Piqueras a los medios durante el evento. El presentador se sinceró entonces sobre los niveles de estrés que está manejando y cómo espera que todo pase «para poder pensar» lo que quiere hacer «cuando sea mayor».

Aunque aseguró que todavía desconoce que afección padece, la relaciona únicamente con el estrés y no le da demasiada importancia. «Todo el día recogiendo premios o en una entrevista o programa, no he parado. Hoy tengo un poco de fiebre también«, aseguró Piqueras con un toque de humor. Y es que, aunque hace un mes de su salida de ‘Informativos Telecinco’, el periodista aún no ha podido descansar.

Estrés a parte, Pedro Piqueras se mostró tremendamente agradecido del momento profesional que está viviendo. «Supongo que esto escampará en algún momento y ahora hay que disfrutarlo y sobre todo porque mucha gente lo hace con el corazón y esto es de agradecer», aseguró el periodista sobre todo el amor y reconocimientos que está recibiendo tras su marcha.

Desde su marcha de los informativos de Mediaset, el comunicador castellanomanchego ha ido mostrándose cada vez más cercano y alejado del corte serio y formal de la información. Ya sorprendió en su visita a TV3 cantando y tocando el piano, e incluso atreviéndose con el catalán. También se convirtió en el protagonista de los Premios Iris organizados por la Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual. Piqueras fue reconocido con el Premio Jesús Hermida a su trayectoria con una sonada ovación.