‘La Moderna’: Avance semanal del 26 de febrero al 1 de marzo con la muerte de este personaje

Pese a que había dudas sobre lo que haría TVE a partir de esta semana con sus series diarias ante la llegada de ‘Sueños de libertad’, la nueva serie de Antena 3 llamada a ser la sustituta de ‘Amar es para siempre’, La 1 por el momento mantendrá ‘La moderna’ y ‘La promesa’ en sus horarios habituales.

Así, ‘La moderna’ continuará emitiéndose de 16:30 a 17:30 horas mientras que ‘La promesa’ seguirá en su horario pese a los rumores de un posible intercambio con la ficción protagonizada pro Helena Ezquerro y Almagro San Miguel. Aunque la serie de Bambú Producciones si ofrecerá este lunes doble episodio tras su salto al prime time dominical con motivo de su capítulo 300.

A la espera del estreno de su segunda temporada y la llegada de nuevos personajes interpretados por Miguel Ángel Muñoz, Begoña Maestre y Álex Adrover, La 1 continúa ofreciendo nuevos episodios de ‘La moderna’ que atraviesa una crucial semana, con la muerte de Pascual y con Carla enseñando su peor cara.

En los últimos capítulos de ‘La moderna’, Íñigo se enteró por Carla de que su padre tenía una enfermedad pulmonar y que le quedaba poco tiempo de vida. Esto favoreció un acercamiento entre Íñigo y Matilde, pero habrá que ver en qué acaba todo.

Luisa, por su parte, descubrió al fin que había pasado con su figurín y es que Josefa se lo había robado. Esta semana buscará recuperar el figurín, aunque no sabemos si lo conseguirá. En el Madrid Cabaret, Emilio tendrá sus propios líos con Bernabé, y en la corrala, Marta y Antonia también sufrirán lo suyo.

Pero si no puedes esperar más y quieres enterarte ya de lo que va a ocurrir en la serie de TVE, en El Televisero te traemos el avance más completo de lo que sucederá en los próximos capítulos de ‘La Moderna’ en la semana del 26 de febrero al 1 de marzo. No te olvides que la ficción diaria se ofrece de lunes a viernes a partir de las 16:30 horas:

Capítulo 107 de ‘La Moderna’ – Lunes 26 de febrero

Íñigo desea que el encuentro entre Pascual y Matilde salga a pedir de boca. Luisa no está dispuesta a dejar pasar lo del robo de su figurín. También consigue gracias a su empeño, que su tía Conchita la deje invitar a Emilio a casa. Uno de los quebraderos de cabeza de Matilde e Íñigo, Aguirre perderá una gran cantidad de dinero jugando a las cartas en favor de don Fermín.

Y Bernabé conocerá a Íñigo en el Madrid Cabaret. En La Moderna, Pietro apoya a Antonia con su problema con el banco, pero le insta a que habla con don Fermín para que intente interceder por ella con la entidad bancaria. Teresa le contará a Trini el gran desengaño amoroso que sufrió con Mario, su amor de toda la vida.

Capítulo 108 de ‘La Moderna’ – Martes 27 de febrero

A don Fermín le empiezan a poseer las tentativas de Aguirre por el juego. Su encargada Teresa sigue teniendo sueños tórridos con el jefe de camareros Cañete, al tiempo que Trini le promete que mediará para que Teresa vuelva a las clases de baile. En el Madrid Cabaret se refugia Íñigo trabajando sin dejar de pensar en su padre. Un Pascual que aprovechará la ocasión para comunicarle a Matilde que su hijo le sigue amando. Un hecho que provocará que se estreche la relación entre los dos.

Luisa traza un plan, junto a Emilio, para acabar con la farsante de Josefa y el robo de su figurín. Una triste noticia es lo que tendrá Marta al enterarse por boca de Antonia de que la van a desahuciar, y que, a su vez, la joven seguirá con don Cecilio encima de ella. Y, ¿quién será el misterioso hombre que sigue encerrado?

Capítulo 109 de ‘La Moderna’ – Miércoles 28 de febrero

Pascual intercede en la relación entre Íñigo y Matilde, puesto que desea verlos juntos antes de morir. Luisa consigue urdir un plan para que Josefa confiese que le robó su figurín premiado. A su vecina Antonia, sus compañeras le ayudan económicamente con sus problemas con la banca, e incluso, Conchita ofrece la casa de los Garcés en caso de que se termine produciendo tan terrible desenlace.

La insistencia de don Cecilio en colmar de bienes a Marta, igual termina dando sus frutos. De momento Teresa sigue con sus dudas sobre si acudir o no a la academia de baile. Motivada por Trini, decide finalmente acudir, aunque no para bailar con Cañete y sí con la dependienta. Cañete, que no es ajeno a sus sentimientos, tiene que poner tierra de por medio marchándose disgustado y sin despedirse de Teresa. Por último, doña Carla se conjura para que la presencia del hijo de Jaime Morcuende no le suponga ningún problema.

Capítulo 110 – Jueves 29 de febrero

¡Matilde e Íñigo se reconcilian con un apasionado beso! Tanto Matilde como Íñigo celebran su reconciliación con sus respectivas familias. Su alegría contrastará con la tristeza de Antonia, que finalmente tendrá que hacer frente a las amenazas del banco. Marta, por su parte, decidirá que es el momento de tomar distancia con Antonia.

Otra que también quiere dejarlo correr es Teresa con Cañete, al igual que lo que pretende hacer Laurita con su hermana Inés y Bernabé, y para sorpresa de Emilio, en el local de Bernabé se encontrará con una persona con la que no contaba. Una relación que parece más cercana que el resto de las mencionadas es la de Aguirre y don Fermín, ya que, lo que les ha unido las cartas que no lo separen los negocios. Por último, la mezquindad de doña Carla aparecerá en todo su esplendor en el apartamento de Íñigo.

Capítulo 111 – Viernes 1 de marzo

¡Íñigo descubre a su padre muerto en su apartamento! Carla aparece por la casa de Íñigo para darle el pésame, y se encuentra con que ha llegado antes que Matilde. Esta noticia contrasta con el hecho de que alguien ha saldado la deuda de Antonia. Marta le impone sus condiciones a don Cecilio para que la convivencia entre los dos pueda seguir funcionando.

Hasta la corrala llegarán dos policías preguntando por Emilio, para saber si conoce el paradero de Raimundo, ya que el mayor de los Peña se niega a entregarse. Y a la par de esto, en el Salón de té algunos de sus empleados andarán entretenidos con asuntos como un concurso escondido en una caja de quesitos, lo que provocará en Esperanza perder el norte por hacerse con él; un norte que Cañete lo ve cada vez más oscuro al enterarse de que Teresa ha descubierto que el jefe de camareros estaba enamorado de Trini y que ella encima lo sabía.