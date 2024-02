La explosiva invitada que ‘De Viernes’ sienta en plató hoy sobre el caso Antonio Tejado

La detención y el ingreso en prisión de Antonio Tejado continúa siendo el tema por excelencia de la semana. Por eso, ‘¡De viernes!’ ha conseguido hacer un hueco a la polémica en su programa, consiguiendo un potente testimonio para este viernes 16 de febrero. Alba Muñoz, la expareja del detenido hasta 2016, se pronunciará en exclusiva en el espacio de Telecinco a través de una entrevista en directo.

Desde que se relacionó a Tejado con la banda criminal encargada del robo a la casa de su tía, María del Monte, todas las cadenas y programas de televisión hablan de lo mismo. Por eso, con toda la semana de ventaja, ‘¡De viernes!’ ha hecho los deberes y ha conseguido a la exmujer del detenido para conocer cómo es Tejado en prime time. «Antonio es un fanfarrón y no tiene personalidad, va de duro pero no es nadie», explica la entrevistada en un adelanto ofrecido por Telecinco.

Alba Muñoz rompe su silencio en ‘De Viernes’

Alba Muñoz, exmujer de Antonio Tejado, ha decidido hablar por primera vez en #DeViernes de la tormentosa relación que vivió junto al sobrino de María del Monte 💥



Esta noche a las 22:00 en @telecincoes 📺 https://t.co/mWI5O1ODqK pic.twitter.com/qefq6ycLsI — De viernes (@deviernestv) February 16, 2024

La antigua pareja del excolaborador de Mediaset ha señalado también en sus declaraciones para ‘De Viernes’ su entorno problemático. Asegura que ya había hablado con su madre, María José, por «las compañías que tenía, no quería verle con esa gente». Según lo mostrado en primicia de la entrevista, Alba Muñoz también tendrá tiempo de abrirse sobre su complicado matrimonio con Antonio Tejado.

Los dos se dieron el sí quiero en 2011, y más tarde dieron la bienvenida a su primera hija. «No ha sido una relación sana, pasé por cosas que no debería haber pasado», asegura la expareja de Tejado, que no guarda buenos recuerdos de su relación sentimental. «He estado sola para todo, he ejercido como padre y como madre», señala Alba sobre la falta de interés por parte de su expareja en su faceta como padre.

Y aunque se trata de su primer pronunciamiento en un programa de televisión sobre el tema, hay que recordar que, antes de sentarse en ‘De Viernes’, Alba Muñoz ya habló con Lecturas después de conocerse la detención de Tejado. Luis Pliego, director de la revista, reveló este martes en ‘TardeAR’ cómo fue la conversación con la exmujer del televisivo. «Fue una hora y media de llanto, de catarsis. Alba es una mujer todavía rota que no se ha recuperado de ese matrimonio. Llega a decir dentro que a lo mejor la cárcel le puede venir bien para quitarse de en medio un tiempo. Pinta que va a ser largo», aseguró el periodista.

«Alba es una mujer totalmente rota, no se ha recuperado de esa relación… La hija desde hace años, está en tratamiento psicológico por las cosas que vivió en casa. Ella no lo ha hecho, pero sabe que debería. Ella sabe que está en un síndrome de Estocolmo«, añadió el director de Lecturas, anticipando lo que Alba Muñoz revelará en exclusiva este viernes por la noche en el programa de Telecinco.

Entre los invitados en plató, estará el periodista y criminólogo Nacho Abad con nuevos datos del caso tras la declaración de María del Monte e Inmaculada Casal, que se ha producido este viernes por la mañana en los juzgados de Sevilla.