Laura Madrueño, ante el estreno de ‘Supervivientes 2024’: «Veréis cosas que no se han hecho nunca»

Quedan solo siete días para que ‘Supervivientes 2024‘ arranque en Telecinco. Antes de poner rumbo a Honduras, Laura Madrueño tuvo un encuentro con los medios de comunicación como suele ser habitual. Un encuentro en el que estuvo presente en El Televisero.

Este año ‘Supervivientes’ llega cargado de novedades. La principal es la llegada de Cuarzo Producciones (‘La isla de las tentaciones’) a la producción en relevo de Bulldog TV (‘Reacción en cadena’). Algo que parece que se notará durante toda la edición según adelanta la propia Laura Madrueño.

Pero si hay algo que demuestra este cabio es el casting de concursantes. Y es que a falta de que Mediaset anuncie oficialmente algunos de ellos, se trata de un plantel completamente novedoso con grandes estrellas como Carmen Borrego, Pedro García Aguado, Rocío Madrid o Arantxa del Sol. Y quizás puede haber alguna sorpresa según dejó caer Laura Madrueño.

Y por si fuera poco, ‘Supervivientes 2024’ cuenta con el aliciente del regreso de Jorge Javier Vázquez a Telecinco meses después de la cancelación de ‘Cuentos chinos’ y de haber estado desaparecido de la pequeña pantalla. De su regreso y de todas las novedades que nos esperan en esta edición del reality pudimos hablar con Laura Madrueño. También hablamos con ella de la marcha de Lara Álvarez.

¿Preparada para la nueva aventura e irte tres o cuatro meses a Honduras?

Si, mucho más preparada obviamente que el año pasado. Ya sé donde voy, ya sé a lo que voy. Y con muchísimas ganas. Creo que os vamos a sorprender un año más mucho y con muchas novedades. Va a ser un ‘Supervivientes’ bastante diferente a lo que habéis visto otros años.

Este año hay cabio de productora. ¿lo vamos a notar en casa los espectadores? ¿Hay muchos cabios en la dinámica o mecánica?

Bueno yo creo que si se va a notar. Va a tener muchas cosas que no se han hecho nunca, quizás cosas que hace muchos años que no se hacen, y luego novedades y creo que vais a poder ver muchísimos más juegos en Honduras, que creo que es una parte que le gusta mucho a los espectadores.

¿Vamos a poder ver alguna localización nueva diferente a las típicas playas y Cayos que ya conocemos?

Si, alguna localización nueva vais a ver.

¿Este año te vas a lanzar a hacer más pruebas? ¿Te vamos a ver en otro rol?

Pues no lo sé aún. Como digo nos espera una edición con muchas novedades.

Ahora que ya es tu segundo año. ¿Qué es lo que más te impone?

Este año me voy con más seguridad. El año pasado me fui con miedo y sentía que cada gala era un reto, luego ese miedo se transformó en ser un reto para í. Este año es un gran reto, es como estar en la base del Everest y ver la cima muy lejos. Pero tengo mucha ilusión por todo lo que viene. Lo que más me enamoró de este programa es que está vivo y que en cada directo cambia todo. Porque los juegos son en directo, los concursantes no sabes como van a reaccionar y todo eso es oro puro.

¿Ya tienes preparados los estilismos? ¿Nos vas a sorprender?

Hemos hecho alguna prueba, no os puedo contar nada pero estoy alucinada. Es que me están creando unos vestuarios que son completamente nuevos. Lo que vais a ver no se ha hecho nunca en ‘Supervivientes’ ni va a tener nada que ver con la línea que llevé el año pasado. Vamos a hacer algo muy novedoso.

No es novedad pero si hay muchas ganas de volver a ver a Jorge Javier Vázquez. ¿Cómo le ves tu ante este regreso? ¿Le has echado de menos?

Tiene muchas ganas que es lo más importante para volver. Creo que es su programa y que todos teneos unas ganas tremendas de volverle a ver en televisión y arrancar con él esta aventura.

¿Qué nos puedes adelantar del casting? ¿Crees que nos va a sorprender?

Yo creo que sí, que un poco ojipláticos os podréis quedar. Creo que os vais a sorprender mucho y no solo en la primera gala. Ahí lo dejo. Que esté Blanca Manchón me enorgullece mucho que esté porque es una mujer deportista, amante del mar como yo y creo que va a ser un ejemplo de superioridad, que va a ser super competitiva y que nos va a dar muchísimo juego. Creo que es muy acertado que vaya este tipo de perfiles. Viene además de otro reality y es muy estratega.

Con ‘Supervivientes’ has tenido que decir adiós a ‘TardeAR’. ¿Te han dicho algo tus compañeros y Ana Rosa? ¿Cómo ha sido esta etapa en el programa?

Muchísimo cariño por parte de todos. La verdad es que para mí ha sido una etapa maravillosa. Obviamente fue dura la vuelta de ‘Supervivientes’, regresar a Madrid te descoloca. Pero fue precioso emprender un nuevo proyecto y además en un gran buque como es ‘TardeAR’ y con Ana Rosa que para mí ha sido un referente absoluto y con la que he trabajado uchísios años.

Y ha sido precioso porque yo llevaba toda la vida en la redacción de informativos y ha sido arrancar en una redacción muy joven, y de un magacín y un equipazo como el que ha formado Ana Rosa. Ha sido una evolución muy bonita con todos mis compañeros. Me dio pena despedirme de ellos porque nos lo estábamos empezando a pasar muy bien. Los arranques de los programas son duros siempre.

Hace dos días nos sorprendía Lara Álvarez con la noticia de que se va de Mediaset. ¿Te ha sorprendido? ¿Entiendes su decisión?

Pues yo estaba igual de sorprendida. Me enteré igual que vosotros y tampoco sabía nada. La vamos a echar muchísimo de menos porque Lara obviamente es familia Mediaset. Han sido muchísimos años y yo he aprendido muchísimo de ella. Este era su formato y para mí fue todo un reto enfrentarme a algo así. Creo que la vida son etapas y ella ha decidido que va a emprender una nueva etapa, así que le deseo lo mejor.

¿Te agobia que se te siga comparando con ella?

La verdad es que no. Me acuerdo que el año pasado lo hablamos pero yo que sé, creo que somos perfiles muy diferentes. Cada presentador le da su empaque al programa y su personalidad.

¿Llegaste a dudar en algún momento repetir o tenías claro que querías volver?

Bueno es que el día de la final ya sabía que iba a volver. Siempre tuve claro que iba a volver a informativos y a El Tiempo, salió lo de ‘TardeAR’, pero yo ya sabía que en febrero volvía a ‘Supervivientes’.

Entre las novedades se encuentra el regreso de Sandra Barneda ¿Has podido hablar con ella?

Un poquito. El día que grabamos la promo pudimos coincidir los cuatro y la verdad es que muy bien. Aunque voy a echar mucho de menos a Ion los domingos, para mí va a ser la primera vez que trabajo con ella mano a mano y tengo muchas ganas. Y también que haya otra mujer en el equipo.

¿Qué es lo que más te va a costar dejar aquí? ¿Qué es lo que más vas a echar de menos?

Pues ya sabéis, obviamente a mi familia, a mi pareja y a mis perros, a mi gato, a mis gallinas. Tengo seis gallinas, un faisán, dos perros, un gato. Es todo un cuadro todos juntos. Es maravilloso. Me acompañan mucho y les voy a echar mucho de menos porque hago mucha vida con ellos y ya sabéis lo importante que son para mi los animales. Y aunque allí tengo poco tiempo porque el ritmo de trabajo es altísimo pero eso es lo que más echaré de menos.

¿Cómo lo llevó tu pareja el año pasado? ¿Y cómo lo va a llevar este?

Pues no lo lleva mal, lo llevaron peor mis padres, porque soy hija única y les da muchísima pena que me vaya fuera tanto tiempo. Y están inquietos pero saben que esto es un privilegio y una gran oportunidad para mí y lo comprenden. Mi pareja no lo lleva mal porque somos bastante independientes los dos que eso es muy sano, él tiene mucha vida social, muchísima más que yo. Es deportista, compite y no le faltan planes. Es una persona super generosa conmigo y está super feliz porque tenga esta oportunidad.

¿Te da tiempo allí a tener tiempo libre, a poder visitar Honduras y hablar con tu familia?

Te da poco tiempo, porque al final son tres galas semanales, más normalmente uno o dos access. Luego tenemos que estar obviamente creando el programa, probando los juegos. El día que hay entre gala y gala ensayamos y preparamos el programa del día siguiente. Tenemos el viernes libre solo. Luego es complicada la distancia con España porque tenemos 7 o cuando cambian la hora casi 8 horas de diferencia. Cuando aquí os acostáis yo me estoy levantando y al revés. Pero bueno luego te metes en la burbuja del reality. Lo que más me fascina es poder preparar todo el programa.

¿Ya tienes lista la maleta? ¿Ya sabes lo que no te vas a llevar porque te va a sobrar o algo que te haga falta?

Este año haré la maleta mucho mejor. El año pasado dije para qué he etido esto. Las gafas de bucear es lo primero porque en el poco tiempo libre que tengo si puedo buceo un poquito y eso me da la vida. Ropa de invierno porque aquí normalmente estamos en invierno aunque este año no lo parece y dices para que me traigo esto aquí.

Luego me llevo comida que allí echas de menos. Me llevo mi té que no puedo vivir sin él y me hace sentir muy en casa.