El problema de salud de Arkano que trastocará su participación en ‘Supervivientes 2024’

Arkano es uno de los primeros confirmados por Telecinco para la esperada nueva edición de ‘Supervivientes’. El rapero se ha unido a la lista de concursantes que conocemos de momento junto a Arantxa del Sol y Javier Ungría. Sin embargo, el paso del artista por el exigente concurso de Mediaset podría verse marcado por una rara enfermedad que padece.

El rapero ya cambió los escenarios por los fogones hace unos años cuando participó en ‘Masterchef Clebrity’. Ahora, probará suerte en la aventura más intrépida de Telecinco: ‘Supervivientes’. Y aunque recientemente está mostrando en redes su preparación física para el reality, el ‘freestyler’ también se hizo eco hace un tiempo en su plataforma sobre la desconocida enfermedad que sufre. Una dolencia que podría alterar el rumbo de su concurso en Honduras.

La rara enfermedad de Arkano

Hace unos años, se sinceró con su público a través de sus redes sociales y compartió que padece acúfenos, una enfermedad que afecta a su salud auditiva. «Es muy curioso como nunca había tenido presente la salud auditiva hasta que empecé con mi problema de acúfenos, ahora entiendo lo importante que es tenerla en cuenta», explicó Arkano.

Se trata de la sensación de escuchar zumbidos o pitidos que no provienen de ninguna fuente externa, sino que se perciben dentro de los oídos o la cabeza. Los acúfenos pueden derivar en consecuencias muy graves como la pérdida de audición o dolores en la mandíbula, cervicales y episodios de estrés. En el caso de Arkano, esto puede repercutir directamente en su carrera dentro de la música.

Tras confesar su problema, Arkano fue elegido para dar visibilidad a la iniciativa ‘Oyeah – Listen Responsibly’ de GAES. A través de este proyecto, el artista trabajó para concienciar a la gente sobre la importancia de proteger los oídos. Y aunque nunca ha dado detalles sobre cuándo comenzó con la dolencia, existen tratamientos para hacer la enfermedad más llevadera o incluso mitigar el incómodo zumbido constante.

Su preparación física para ‘Supervivientes’

Aunque no sabemos si los acúfenos le jugarán una mala pasada en su concurso, el rapero se está preparando a conciencia para las exigentes pruebas físicas del reality. «Estoy corriendo, estoy arrastrándome, estoy intentando que no me arrastren. Aguantando mi peso, aguantando mi equilibrio…», explicó el futuro concursante de ‘Supervivientes’ en una de sus últimas publicaciones.

Arkano también se ha sincerado con sus seguidores sobre lo que más le aterra de cara a iniciar su aventura en el reality de Telecinco. «Saltar del helicóptero. Si consigo eso, lo tenemos», reveló el artista, que se encuentra muy emocionado de comenzar su aventura en Honduras. A su vez, ha compartido un vídeo en el que asegura que «ya controla» el tema del fuego, uno de los grandes retos en el día a día de los supervivientes.