El miedo de Arkano ante el estreno de ‘Supervivientes 2024’ pone en jaque su concurso

El famoso artista de rap Arkano se convierte en el concursante sorpresa de ‘Supervivientes 2024’. «Me dicen que en Honduras hace tiempo de verano, pero no pasa nada, ahora va a llegar el Huracán Arkano», advirtió en su vídeo de presentación, asegurando que está dispuesto a darlo todo en el concurso.

No obstante, también reconoció su preocupación al no saber pescar ni hacer fuego: «No puedo estar mas emocionado y con mucho miedo, la verdad. De hecho, he dicho ‘vas a empezar este vídeo diciendo que estás emocionado’, pero qué coño, estoy acojonado. Yo soy muy de ciudad, no estoy acostumbrado al campo ni a los bichos. No sé pescar, no sé hacer fuego, no sé qué va a pasar…».

Por ello, Arkano se está preparando a conciencia para las exigentes pruebas físicas del reality más extremo de Telecinco. «Estoy corriendo, estoy arrastrándome, estoy intentando que no me arrastren. Aguantando mi peso, aguantando mi equilibrio…», ha explicado recientemente el futuro concursante de ‘Supervivientes 2024’ en una de sus últimas publicaciones en redes.

Además, el joven alicantino también se ha sincerado con sus seguidores sobre lo que más le aterra de cara a iniciar su aventura. Es saltar del helicóptero y eso pondrá en jaque su estreno en el formato. «Si consigo eso, lo tenemos», ha prometido el artista, dejando caer que no va a ser nada fácil que logre tirarse.

Por otro lado, el paso de Arkano por el concurso de Mediaset podría verse un tanto trastocado por una rara enfermedad que padece. El ‘freestyler’ sufre acúfenos. Se trata de zumbidos o pitidos que no provienen de ninguna fuente externa, sino que se perciben dentro de los oídos o la cabeza, y pueden derivar en pérdida de audición, dolores en la mandíbula, en las cervicales y episodios de estrés. Una dolencia que podría alterar su estancia en Honduras.