El gran reclamo con el que cuenta ‘Supervivientes 2024’ para su vuelta a Telecinco

‘Supervivientes 2024‘ ya se vislumbra en el horizonte. No hay fecha oficial de estreno confirmada por Telecinco, pero presumiblemente los míticos saltos del helicóptero tendrán lugar a mediados de marzo antes de que arranque la Semana Santa. Algo fundamental por el bien del concurso para enganchar a la audiencia antes de los festivos.

Y aunque para su regreso a la programación de Mediaset se espera un casting relumbrón que llame la atención del espectador y devuelva el poder de convocatoria que se vio mermado en la anterior edición, hay otro gran reclamo inherente que está garantizado y tiene un nombre y apellidos: Jorge Javier Vázquez.

El presentador es una baza garantista para ‘Supervivientes 2024’. Va a liderar el equipo de presentadores siendo el conductor de las galas principales de los jueves. Nada nuevo por otra parte. No obstante, en esta ocasión, dadas las circunstancias de los últimos meses, su papel va a ser muy importante para reconectar al público con el concurso de aventuras.

Esta vez, Jorge Javier no es un Jorge Javier omnipresente en la parrilla de Telecinco como sí ocurría en todos los años anteriores. Como recordarán, compaginaba ‘Supervivientes’ con ‘Sálvame diario’ y el ‘Deluxe’ y esa excesiva cuota de pantalla, quieras que no, generaba una sensación de atiborramiento en la audiencia.

Sin embargo, este año, las cosas son bien distintas. Ya no existe ‘Sálvame’, ya no existe el ‘Deluxe’, y el comunicador verá reducida su presencia en pantalla a las galas de los jueves de ‘Supervivientes 2024’. Además, para más inri, lleva muchos meses fuera de juego y eso hace que su regreso sea anhelado al contrario de lo que ha sucedido en las predecesoras temporadas, cuando resultaba irrelevante.

Ahora, como apuntamos, no será así y eso será un elemento crucial para la recepción del reality más extremo y espectacular de la televisión que ya tiene hecho. Eso sí, no hay que olvidar que la lista de concursantes no ha de descuidarse, pues se necesita un casting muy potente y atractivo.