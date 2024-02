El fuerte desencuentro entre Jacobo y Gabriela Ostos que paralizó ‘De Viernes’ en Telecinco

Este 2 de febrero, ‘¡De viernes!’ ha contado con la presencia en el plató de Jacobo y Gabriela Ostos, los hijos del torero Jaime Ostos, quien falleció hace dos años sin dejar testamento. Motivo por el cual, la guerra entre sus hijos estaba servida.

Dos años después de la pérdida de su padre, los hermanos Ostos se ven las caras por primera vez en mucho tiempo. Y, como era de esperar, el reencuentro ha estado cargado de desprecios y acusaciones de todo tipo. Jacobo ha sido el primero en tomar la palabra, y lo ha hecho para reprocharle a su hermana que hablase sobre el pasado de sus padres.

«Mi padre y mi madre se divorcian y evidentemente son personas de un carácter muy fuerte y sacan todo en prensa. Si mi madre quita las denuncias y al final se vuelve a casar con mi padre con amor, ahí está, tú no tienes que volver a sacar eso porque queda feo. Lo único que haces es sacar las cosas para hacer daño», le espetó él.

Pero lejos de quedarse ahí, Jacobo Ostos continuó atacando a su hermana: «Esto es lo feo de lo que estáis creando, que saquemos cosas de hace muchos años para destruirnos. Pero aún así te digo, el problema sigue siendo económico. A vosotros lo que os duele es que no hayáis cogido el dinero del chalet porque te has dado cuenta de que no hay ningún tipo de derecho para que tú puedas coger dinero de ese chalet».

Así comenzó la guerra entre los hermanos Ostos

Y es que, según el joven, la «guerra» entre ellos comenzó cuando sus hermanos se enteran que no van a recibir nada del Chalet de Villaviciosa de Odón (Madrid): «Quiero que tengáis muy presente que esta guerra comienza en el momento en el que ellos se dan cuenta de que la casa que se vende de Villaviciosa de Odón es un bien privado de mi madre y ellos no van a coger un duro».

E insiste: «Yo te digo la verdad. Luego es su palabra contra la mía, pero yo te digo el inicio de esto. Y es el momento en el que se dan cuenta de que no van a coger un duro de ese chalet porque no les pertenece absolutamente nada», sentencia Jacobo Ostos.

La grave acusación de Gabriela a Jacobo Ostos: «Estás deshonrando a papá»

Por otro lado, el hijo del torero también desveló que Gabriela le había llamado en distintas ocasiones para preguntarle sobre las cuentas de su padre. «Todo lo que quieras decir en televisión es adornar una realidad en tu propio beneficio«, le ha soltado en el programa nocturno de Telecinco. Sin embargo, ella ha negado las palabras de su hermano, asegurando que jamás le preguntó por las cuentas de su padre alegando que fue él quién le dijo lo que había cuando ella «no tenía ningún interés».

Además, Gabriela Ostos le ha reprochado a Jacobo que llevase puesta la medalla de la beneficencia de su padre: «Esto es una cosa personal e intransferible. Estás deshonrando a papá porque eso no es tuyo. Eso lo puedes tener en un cajón y guardarlo, pero quien tiene derecho a llevar esa medalla es solo papá. Tú no has hecho nada por eso», sentenció la hija de Jaime Ostos, muy dura con su hermano.