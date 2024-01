El dardazo de Sandra Barneda a Marieta que retrata su imagen en ‘La Isla de las Tentaciones’

Marieta ha protagonizado un gran brote en plena hoguera de ‘La Isla de las Tentaciones 7‘ cuando ha descubierto el acercamiento de su chico, Álex, con Gabriela, su tentadora. La joven alicantina ha montado en cólera con un cinismo pasmoso, pues ella ha sido la primera en caer con Sergio. Y claro, Sandra Barneda no ha podido contenerse.

«Me doy las gracias a mi misma porque pedazo de personaje que tenía, es que me muero de rabia. Me doy las gracias cada mañana por no sentirme mal. Es que he visto a un básico y a una básica. A mi novio no le gusta esa. Le gustan como yo: de pura raza con patilla», ha reaccionado totalmente exaltada.

Ha tildado a la tentadora y a su chico de «básicos» y que solo «es follar». «¿Preferirías ver a Álex teniendo una conversación profunda con Gabriela?», le ha preguntado Sandra Barneda. «Sí, porque así entendería que le ha pasado lo mismo que a mí, que me he dado cuenta de que la relación no era como esperaba y que hay alguien que puede aportarme muchísimas más cosas, pero por un polvo…», ha respondido ella.

«Marieta, ¿tú y Sergio tenéis conversaciones profundas?», le ha cuestionado nuevamente la presentadora a modo de zascazo. «Sí, me pregunta por mi familia, yo sé de la suya, me habla de su trabajo, a donde viaja o no, hablamos de mi, de mis carencias, miles de cosas…», ha justificado Marieta.

Acto seguido, una vez vistas todas las imágenes de Álex, se ha pronunciado en unos términos que han sorprendido a Sandra Barneda. «Decepcionante, he visto que por un físico y un calentón es capaz de echarme por tierra», ha soltado con su hipocresía. «Pero Marieta tú con Sergio has traspasado límites», le ha espetado la periodista en su cara.

«Me he besado, hemos dormido la siesta pero abrazados, tenemos nuestros momentos de calentón pero ¿qué ha sido? ¿Tres o cuatro veces?», ha seguido excusándose Marieta. «¿Después de ver estas imágenes cómo te vas a comportar?», le ha preguntado Sandra antes de finalizar la hoguera. «Pues igual que estaba, voy a seguir fluyendo, tengo una persona al lado que es Sergio que es maravillosa», ha zanjado ella. La veda está abierta.