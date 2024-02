Carmen Borrego, contra Alessandro Lequio tras tocarle un pecho: «Vas a tener un problema»

Alessandro Lequio y Carmen Borrego han tenido un rifirrafe en directo en el club social de ‘Vamos a ver’ este jueves, que ha derivado en un momento embarazoso para el colaborador cuando, sin ninguna intención y fruto de sus habituales aspavientos, le ha tocado un pecho a su compañera.

Ha ocurrido cuando se estaba debatiendo sobre ese supuesto romance entre Alejandra Rubio y Carlo Costanzia a raíz de las imágenes que publicaba Semana y en las que aparecían besándose apasionadamente. Lequio ha sido muy crítico señalando la mala vida que el hijo de Mar Flores le podría dar a la hija de Terelu Campos por sus problemas judiciales. Y, sin venir a cuento, ha mezclado también el nombre de Bigote Arrocet.

«Quería decirle a Alessandro Lequio que para mi la diferencia entre Carlo y Bigote es que con Carlo yo me morrearía y con Bigote nunca. Y con Lequio tampoco», ha soltado Carmen Borrego, que se ha mantenido reacia a pronunciarse sobre la relación que su sobrina pueda tener con el joven actor y modelo.

«Yo entiendo que Carmen no diga nada pero pensar tiene que pensar y algún día lo contará», ha replicado el conde. Y de ahí, Alessandro ha pasado a sacar otra vez el tema de Edmundo. «Vuestra inquina hacia Bigote no fue por la ruptura, sino mucho antes, desde el principio de la relación», le ha espetado.

«Para qué vamos a resucitar eso ahora», ha respondido Carmen Borrego. «Estás equivocado y no cambiemos el tema», ha añadido. «No me digas que no, que yo me acuerdo perfectamente de un momento ahí fuera y te dije: ‘qué coño está haciendo tu madre con este señor’. Y tú me miraste y me dijiste: ‘tienes toda la razón'», ha destapado Alessandro Lequio.

Tras ello, el tertuliano de ‘Vamos a ver‘ ha retrocedido al principio y ha cargado las tintas de nuevo contra Carlo Costanzia. «Lo he dicho y lo repito: todo el mundo tiene derecho a meter la pata hasta el fondo, pero luego tenemos la obligación de rehacer nuestra vida y no volver a tropezar en la misma piedra. Y el caso de este chico es completamente distinto. Él mismo reconoció en su entrevista que su padre lleva 11 años pagándole abogados. Eso quiere decir que lleva media vida metiéndose en un problema tras otro. Como padre y tú como madre somos muy exigentes y soñamos con lo mejor para nuestros hijos», ha sentenciado Alessandro mientras, con sus aspavientos, ha tocado un pecho a Carmen Borrego.

«Perdón, no te quería tocar la teta», se ha disculpado inmediatamente para evitar malentendidos. «Me ha tocado la teta eh», ha confirmado la hermana de Terelu. «Pues denúncialo», ha apostillado Bibiana Fernández, eso sí, en tono de broma. «Escucha, vas a tener un problema», ha advertido Carmen, también de forma jocosa a juzgar por su rostro. «Y todavía no hemos llegado al repaso de ‘La Isla de las Tentaciones'», ha zanjado Joaquín Prat para seguir con el cachondeo.