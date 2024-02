Carmen Balfagón da un vuelco a lo de Rodolfo Sancho y Bronchalo: «No lo vamos a admitir»

Carmen Balfagón, la abogada de Rodolfo Sancho, ha entrado en directo en ‘Vamos a ver’, el programa de Joaquín Prat en Telecinco, para responder a la denuncia de Silvia Bronchalo a su cliente por supuestamente haberle vejado y amenazado en conversaciones de WhatsApp. Y la letrada ha dado un giro a la historia confirmando que tienen pruebas que constatan que las amenazas se producían por parte de ella y no de él.

«La frase de la bipolaridad sí que se dijo, pero no aparecen el resto de palabras. Todo eso nosotros los negamos taxativamente. Yo espero que, como hay una denuncia, tendrá que presentar pruebas ante el juzgado. Nosotros estamos dispuestos a presentar una pericial del teléfono de Rodolfo para que se vea que esas conversaciones no recogen esas palabras», ha empezado defendiendo.

«Lo de la bipolaridad no lo negamos. Yo no voy a entrar en el por qué se dice esa frase y, si eso es violencia de genero, que lo tipifique un juez. Lo que no vamos a admitir bajo ningún concepto son el resto de agravios o vejaciones que se han recogido y que se han publicitado de forma apresurada diciendo que hay un maltrato continuado. Eso hay que demostrarlo porque son acusaciones muy graves y en el momento procesal menos oportuno. Se atenta contra la imagen de una persona», ha criticado Carmen Balfagón en alusión a la letrada de Silvia Bronchalo, a la que señala por haberse aventurado en decir que existe «maltrato continuado» sin emplear el presuntamente.

Además, Balfagón ha confirmado que poseen pruebas de que fue Silvia quien presuntamente amenazó a Rodolfo Sancho en diferentes mensajes. «Tenemos pruebas de amenazas de ella, claro que las tenemos y nosotros en las daciones legales las vamos a presentar. Claro que sí. Y esto que voy a decir no quiero que nadie lo entienda como una debilidad, pero sí es una reflexión. ¿Ahora, a dos meses del juicio de Tailandia (a Daniel Sancho), se presenta esto? Cuando esta acción se podía haber presentado en mayo porque no es una acción que prescriba», ha cuestionado. «Estamos ante un proceso penal muy grave al que se enfrenta el hijo de ambos y a menos de dos meses. Realmente, ¿este era el momento?», ha rematado la abogada de Rodolfo Sancho.