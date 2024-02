Avance ‘Pecado original’, capítulo jueves 8: La Policía tiene que intervenir ante Yildiz y Ender

‘Pecado original‘, la serie turca que se ofrece diariamente en las tardes de Antena 3, lanza un nuevo capítulo este jueves, 8 de febrero en su horario habitual. La ficción otomana ha vivido un giro drástico esta semana, tras la insospechada boda entre Halit y Ender, y la expulsión de Yildiz de la mansión y de sus vidas.

En el anterior episodio de ‘Pecado Original’, Halit le ganaba la primera partida a Yildiz al interponer una orden judicial para que Halitcan viva con él hasta que se termine el juicio por la custodia. Así, Yildiz veía destrozada como su ex se había llevado a su hijo de casa.

Mientras, Kerim trataba de sellar un pacto con Sahika después de ser despedido por Halit y le propone que le mantenga como CEO en la empresa para castigar a Halit por haberla dejado plantada en el altar. Por su lado, Yigit volvía de EEUU y se encontraba con la noticia de que su madre se había casado y se enfrentaba a ella asegurando que ya no es su hijo. Un regreso que intenta utilizar Sahika para vengarse de su archienemiga Ender y su nuevo marido.

Descubre aquí todo lo que sucederá en el próximo capítulo de ‘Pecado original’ que Antena 3 estrena este miércoles 7 de febrero de 2024 a partir de las 17:00 horas, después del episodio 2809 de ‘Amar es para siempre’:

‘Pecado original’ – Capítulo del jueves 8 de febrero

Halit se enfrenta a Yildiz y llama a la policía

Tras sellar un pacto con Sahika para intentar volver a su trabajo, Kerim trata ahora de ayudar a Yildiz. Para ello, los dos quedan en un lugar diferente al habitual. Así, deciden tener una cita en un parque cercano al que había llevado al pequeño Halitcan.

Después de un pequeño desencuentro, Kerim le confiesa a Yildiz que se ofrece como testigo en su demanda. Así, le cuenta que se va a convertir en alguien poderoso y quiere ayudarle para conseguir que recupere a su hijo y su casa.

Con lo que no cuenta Kerim es que sus planes no van a salir del todo bien pues Sahika le explica que es imposible mantenerle como CEO en la empresa pues Halit tiene más acciones que ella y no puede tomar ninguna decisión por encima de él.

Por su parte, Sahika intenta que Yigit se ponga de su parte después de sentirse engañado por su madre al casarse de nuevo para darle la estocada definitiva a Ender.

Tras contratar a Kaya como abogado, Yildiz descubre el plan que tiene Halit junto a Metin para ganarle el juicio por la custodia del pequeño Halitcan. Así, la mujer se entera de que Ender la utilizó para sacar fotos de ella junto a Kerim traicionando así su confianza.

Después de descubrirlo todo, Yildiz no se lo piensa dos veces y decide acudir a la casa de Ender para cantarle las cuarenta y enfrentarse con ella. Una situación que aprovecha Halit para llamar a la policía y presentar cargos en contra de su ex. En cuanto aparece la policía le piden a Yildiz que se marche con ellos.