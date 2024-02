Avance de ‘La Promesa’ del jueves: Catalina en peligro y la sospecha de Alonso sobre Jana

Si Manuel ya tenía claro que Abel oculta algo debido a la extraña y tirante relación con su padre cuando visitó La Promesa, ahora está convencido de que su amigo les ha engañado al descubrir que el médico no puso un pie en aquella fábrica siniestrada de Córdoba para atender a los supervivientes de la explosión.

Gracias a la competición de aviación en la que ha participado recientemente, el heredero se ha enterado de que condecoraron a muchos médicos por sus labores de auxilio. ¿Cómo fue que no le condecoraron a él? Es la pregunta que no para de hacerse y la clave para confirmar si estuvo allí o no. Y, por eso, Manuel comparte sus inquietudes con Rómulo y le pide revisar los periódicos de esas fechas.

Las sospechas de Manuel sobre Abel tienen fundamento y es el mayordomo el único que le puede ayudar a arrojar luz sobre el asunto rescatando su hemeroteca de periódicos. Y, tras hacerlo, Rómulo halla una pista que vendría a constatar las suspicacias de Manuel respecto a que Abel podría haberles mentido. ¿Pero por qué razón lo hizo?

Cruz se muestra contenta después de ver cómo Alonso está a punto de tirar la toalla en sus investigaciones sobre el tiroteo que malhirió a Curro y mató a Feliciano. Y es que el marqués se resigna con Rómulo y contempla que quizás ha llegado la hora de dar por terminadas las pesquisas de lo que ocurrió en la cacería. Se encuentran en un callejón sin salida y no dan con ninguna pista que confirme la hipótesis de que fue un atentado.

Por otro lado, Curro está cada vez más desesperado por salir de su dormitorio y saber de Jana, y pierde los nervios con Abel, a quien le exige que convenza a su tío para que se ponga fin al aislamiento en su alcoba. Pero ese afán por recuperar la normalidad le jugará una mala pasada, comprometiendo su recuperación.

Mientras, tras sus peticiones, Manuel ha conseguido que Jana pueda verse con Curro a espaldas del marqués. Ese gesto sella la reconciliación definitiva entre los dos, que se han fundido en un apasionado e inesperado beso. Por su lado, la conversación de Jana con su hermano ha sido muy reveladora; le ha perdonado que no le contara el secreto en cuanto se enteró pero le ha expresado su nueva teoría tras conocer este giro de acontecimientos. ¿Y si no fue el Barón de Linaja quien mató a su madre, sino la marquesa al descubrir la infidelidad de su marido? Se abre un nuevo escenario en la serie de TVE.

En paralelo, Jana está empezando a sospechar que su amiga María Fernández quiere dejar La Promesa tras escuchar una conversación con Salvador en la que la joven doncella le dice que les queda poco tiempo en La Promesa. Unas palabras por las que no ha dudado en enfrentar a su amiga para confirmar si es verdad que quiere abandonar el palacio y por qué.

Lope está muy apenado por su situación con Vera y su marcha al balneario como carabina de Catalina y Pelayo ha sido un auténtico palo. Por su parte, Simona le ha animado a atreverse y a tomar una decisión de una vez por todas, pero será Jana quien, una vez más, tenga la clave para que logre lanzarse a quien le tiene conquistado el corazón.

Mientras, la presencia de Cavendish en el balneario pone en alerta a Catalina. Le resulta sospechosamente casual que sea una simple coincidencia y no duda en pedirle explicaciones al conde de Añil. En esta trama se avecinan cosas muy graves que hasta pondrán en riesgo la vida de la joven ilustre. La tensión entre el empresario inglés y Pelayo son cada vez más evidentes.

Por otro lado, una desconocida mujer irrumpe en las cocinas de La Promesa buscando a Virtudes. Se trata de Norberta, la nuera de Simona, que no ahorrará en duras descalificaciones hacia la cocinera por haber abandonado a sus hijos.

Avance del capítulo 306 de ‘La Promesa’ – Jueves 29 de febrero

Jana por fin consigue hablar a las claras con Curro y comunicarle sus miedos tras su tremenda revelación. Pero su reencuentro tiene un final abrupto cuando el marqués está a punto de encontrar a la doncella en el dormitorio del muchacho. ¿La pillará?

Cruz vuelve a tener un enfrentamiento con Manuel por sacar la cara por Jana constantemente y Alonso incluso se plantea que su hijo sienta cierta atracción por la doncella. ¿Se percatará de que entre ambos hay algo más que una relación de criada y señor? Cruz descarta esta posibilidad alegando que Manuel no es como Tomás, una mención al hijo fallecido que disgustará al marqués.

Tras las indagaciones, Manuel encuentra en los periódicos atrasados que Rómulo le facilita una pista que no deja lugar a dudas: Abel les mintió a todos y jamás estuvo auxiliando a los supervivientes de aquel devastador incendio de Córdoba. A partir de ahora, se pondrá manos a la obra para desenmascararle.

Mientras tanto, en el balneario, la estancia idílica de Catalina y Pelayo se tuerce drásticamente. La presión de Cavendish deja de ser sutil y muestra su lado más agresivo, produciéndose un episodio tan amenazante que la vida de la joven ilustre se pondrá en peligro. ¿Descubrirá así que realmente es un traficante de armas y que el negocio de las mermeladas esconde otra cosa?