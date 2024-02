Avance ‘Amar es para siempre’, capítulo jueves: Elena saca toda su artillería ante el juicio de Lola

‘Amar es para siempre‘ vive ya sus capítulos finales en Antena 3 después de once años en emisión siendo la serie líder de las sobremesas. Por lo pronto, la serie producida por Diagonal TV ofrecerá este jueves 8 de febrero el capítulo 2809 en su horario habitual.

En el último capítulo de ‘Amar es para siempre’, Román no dudaba en ayudar a los Gómez para poder pagar la fianza y sacar de la cárcel a Lola después de la trampa que le puso su madre Elena para que la policía la detuviera haciendo creer que la había pegado.

Paralelamente, Quintero entraba en escena para pedirle a Lola que no se acerque a Malena y que no la vea para evitar más problemas. Por su parte, Elena no está dispuesta a que Lola salga de prisión y por ello daba un paso más allá y decidía ampliar la denuncia a Lola y contrataba a Alicia como abogada.

Por otro lado, Soria aparecía muerto en la cárcel. Una noticia que dejaba en shock a todos y que hace que muchos consideren en el King’s que Crespo pudiera tener algo que ver en ello.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 2809 de ‘Amar es para siempre’ que Antena 3 emitirá este jueves? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 2809 de ‘Amar es para siempre’:

Después de que Elena amplíe la denuncia contra Lola, el juicio contra la hija de Marcelino y Manolita se acerca. Y pase lo que pase en el juicio, Elena tiene claro que quiere usar toda su artillería para sacar a Lola de la vida de Malena.

Por su parte, Román intenta sin éxito convencer a su hermana Malena de que Lola es inocente. Y es que parece que Malena ha caído en las redes de Elena. Eso sí, Román si que consigue impedir que Malena tenga que testificar en el juicio.

Por otro lado, la aparición de una bailarina en el King´s desata las sospechas de Sofía y echa a perder la actuación de Rafa. Mientras que Benigna se muestra cada vez más interesada en el regreso de Peñalara.

Finalmente, Silvia descubre que Daniel le ha dejado en herencia una fortuna, pero no cree que deba aceptarla.