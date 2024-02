Ana Rosa tiene que recular tras hacerle una controvertida pregunta a una afectada del incendio

Después de que este jueves marcara su emisión más vista de la historia y alargara su duración para seguir en directo todo lo que estaba sucediendo con el incendio de un edificio de Valencia; Ana Rosa Quintana decidía ponerse al frente este viernes de ‘TardeAR’ saltándose así la petición de sus médicos de no trabajar los viernes.

Y es que la presentadora ha querido estar al frente de una edición especial de ‘TardeAR’ con un amplio despliegue desde Valencia con varios reporteros desplazados, incluido Manu Marlasca y ha conectado también con varios vecino afectados y familiares de algunos de ellos.

Entre algunos de los testimonios con los que ha contado Ana Rosa Quintana este viernes se encontraba el de Luidmila, una de las personas que ha sido desalojada tras quedarse sin casa por el incendio del edificio del barrio de Campanar.

Tras saludarla y empezar a escucharla, Ana Rosa no dudaba en hacerle una pregunta muy directa. «Noto un acento en Ludmila… Dices que llevas 11 años en esa casa, ¿pero tú no has nacido en España, o sí?«, le cuestionaba la presentadora a su invitada.

«No, no he nacido en España. He nacido en Ucrania, en la frontera con Rusia. Para que entiendan, soy extranjera«, le respondía Luidmila a Ana Rosa Quintana después de que le preguntara por su acento. Lo hacía después de quedarse un tanto descolocada por el comentario de la presentadora.

Tras ello, Alejandro Rodríguez intentaba cambiar de tema, pero la propia Ana Rosa volvía a tomar la palabra para retractarse y explicar por qué le había hecho esa pregunta. «No lo decía por si eres extranjera. Tú eres igual de española que todos los españoles«, aclaraba Quintana. «Lo decía porque tú has venido a buscar, supongo, una vida mejor y más tranquila y ahora te ocurre esto», añadía la presentadora de ‘TardeAR’.

Por último, al acabar la entrevista, Ana Rosa volvía a disculparse y a aclarar por qué había lanzado ese comentario. «No quería decir que fuera extranjera. Quería decir que alguien que viene de Ucrania y llega a España y que hace una vida y una familia y tiene una casa y lleva 11 años… Y ahora todo se desmorona», insistía la presentadora.