Ana Pastor se fija en este inapelable detalle de ‘Zorra’ y se moja hasta el fondo en la polémica

Pasan los días y la polémica por la canción ‘Zorra’ que nos representará en Eurovisión sigue coleando. Y es que después de que hasta el Presidente del Gobierno se manifestara al respecto en ‘Al rojo vivo’ el debate sigue activo. este miércoles, el espacio de Ferreras volvía a debatir sobre ello con Ana Pastor enfrentándose a Lucía Méndez.

Fue justo al final de ‘Al rojo vivo‘ cuando el espacio de Antonio García Ferreras hacía un hueco al debate sobre si ‘Zorra’ es una canción feminista o no. Después de hacerse eco de un controvertido artículo de la BBC, era María Llapart la que le preguntaba en pleno Congreso de los Diputados a Ana Redondo, ministra de Igualdad sobre su opinión sobre la canción de Nebulossa.

Tras no recibir respuesta, Antonio García Ferreras le preguntaba a una de sus tertulianas, Lucía Méndez que opinaba de ‘Zorra’. Y la opinión de la periodista de El Mundo provocaba que Ana Pastor, presente en la mesa también se enfrentara a ella al defender lo que dice la letra del tema que ganó el Benidorm Fest 2024.

«Pertenezco al sector de la sociedad al que este estribillo le produce profundo rechazo. Es una ofensa, es banalizar un insulto gravísimo contra las mujeres, que es el favorito de los maltratadores. Y yo me pregunto Antonio de verdad donde ve el Presidente del Gobierno la gracia a esto, ¿Dónde ve que esto sea un feminismo divertido? Yo no le veo ninguna gracia», exponía Lucía Méndez. «A mi no me mires, mira a Pastor», le advertía Ferreras señalando a su mujer.

«Ni me parece nada divertido y me parece además que el Presidente del Gobierno ha frivolizado con esta cuestión refiriéndose a la fachosfera y al Cara al sol y a mí me ofende profundamente esta canción», insistía Lucía. «A mi nada Lucía y como diría Borja Terán no hay que fijarse ni en la escenografía ni tan siquiera en la calidad vocal, que no está mal decirlo, pero solo me fijaría en la letra», le contestaba de primeras Ana Pastor.

Ana Pastor se enfrenta a Lucía Méndez por el ‘Zorra’ de Nebulossa

«Y te voy a leer una frase. Si salgo sola soy la zorra, si me divierto la más zorra, si alargo y se me hace de día soy más zorra todavía. Y cierra, cuando consigo lo que quiero soy zorra porque jamás me lo merezco. ¿Cuántas mujeres no se sienten identificadas con esta frase Lucía de cualquier generación?», le decía Ana Pastor a su compañera.

A lo que la periodista le respondía que «sin la menor duda». «Pero yo creo que cuando se está diciendo que esta canción va a ayudar a resignificar con lo que significa esa palabra para el machismo y la misoginia rampante que hay en todo el mundo es un gran error, no va a resignificar nada, va a frivolizar y a banalizar un insulto que va a seguir siendo el insulto de los maltratadores contra las mujeres», sentenciaba Lucía. «No lo sabemos», le espetaba una y otra vez Ana Pastor defendiendo la canción.

«Podemos ayudar a que muchas mujeres se identifiquen con esto, eso seguro», recalcaba Ana Pastor. «Hay muchas mujeres entre las que me encuentro que se han sentido ofendida con este estribillo y con esto cuando lo escuchan», volvía a repetir la colaboradora. «Si salgo sola soy la zorra muchas mujeres se identifican con esto que recibimos muchas mujeres», le volvía a replicar Ana Pastor.