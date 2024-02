Ferreras le pregunta a Pedro Sánchez lo que opina sobre ‘Zorra’ y su respuesta es tremenda

El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez visitaba este lunes ‘Al rojo vivo‘ y era entrevistado por Antonio García Ferreras. Buena parte de la conversación ha estado centrada en la ley de amnistía y sus pactos con Junts. Pero el presentador no ha dejado escapar la oportunidad de preguntarle por uno de los temas del momento.

Y es que desde que el sábado Nebulossa se alzara con la victoria en el Benidorm Fest 2024 con su hit «Zorra» no se habla de otra cosa. Son muchos los que están cuestionando el significado de la canción y se ha incluso debatido sobre si la UER permitirá que se pueda cantar este tema en Malmö el próximo 11 de mayo.

Por eso, Ferreras no ha dudado en preguntarle a Pedro Sánchez por qué le parece la propuesta de España para Eurovisión y que opina de la canción de Nebulossa. «¿Se va a liar o no se va a liar? Bueno para una parte del país sí, otra parte no dirá nada. ¿Le gusta o no le gusta?», le preguntaba el presentador.

Pedro Sánchez se moja sobre la propuesta de Nebulossa para Eurovisión

«A ver sí, a mí me parece que el feminismo no solamente es justo sino que es divertido«, empezaba diciendo el Presidente del Gobierno. «Este tipo de provocaciones además tiene que venir necesariamente de la cultura«, destacaba.

«Volviendo a la fachosfera, yo entiendo que a la fachosfera le hubiera gustado tener el Cara al sol, pero a mi me gusta más este tipo de canciones», sentenciaba Pedro Sánchez dejando claro que a él le parece una buena opción para Eurovisión.

Por último, el Presidente del Gobierno ha querido zanjar cualquier tipo de polémica sobre la canción de Nebulossa. «Es electrónica, ochentera y provocadora. El feminismo es justo, divertido y al final está hablando de cosas que compartimos una amplia mayoría de hombres y mujeres: igualdad. A mí me gusta», concluía.