Alessandro Lequio pierde las formas y se revuelve así contra Joaquín Prat: «No me fastidies»

‘Vamos a ver’ ha vivido este miércoles un nuevo episodio de tensión entre Joaquín Prat y uno de sus colaboradores. Cuando el magacín de Telecinco repasaba en su último programa la nueva relación de Alejandra Rubio y Carlos Costanzia, hubo un sonado cruce de opiniones. Si bien Alessandro Lequio fue muy contundente sobre lo que pensaba, el presentador trató de cortarlo de raíz, pero el asunto escaló a más. Fue entonces cuando el italiano propinó un sonado zasca al periodista que lo dejaría sin palabras.

Después de que la hija de Terelu Campos y el hijo de Mar Flores hiciesen público su romance a través de unas fotos de Semana, todos los ojos están puestos en la joven pareja este San Valentín. Es por eso que el ‘Club Social’ de ‘Vamos a ver’ no dudó en poner esta nueva relación sobre la mesa de debate. «Como padre, a mí me preocuparía bastante que mi hija se viera con alguien que tiene varias condenas», comenzó advirtiendo Alessandro Lequio, que dejó ya clara su postura sobre el nuevo interés amoroso de Alejandra Rubio.

Lequio deja sin palabras a Joaquín Prat

Después de las incendiarias palabras del italiano, los tertulianos rápidamente comenzaron a pedir que no se pusiese el foco en eso. «No lo digo por eso, sino por el daño que le puede hacer», aclaró el compañero de Joaquín Prat, que no se detuvo en sus afirmaciones. «Yo siempre digo que los seres queridos de un delincuente son víctimas, porque lo pasan también muy mal. Por eso lo digo, porque veo a este chico como una garantía de sufrimiento«, aseguró el colaborador.

Alessandro Lequio en ‘Vamos a ver’

Lequio llegó a señalar que, para Alejandra, podría llegar a ser muy doloroso que su pareja «por una circunstancia o por otra, acabe con el pijama de rayas». Estas palabras no fueron plato de buen gusto para el conductor del programa, que no dudó en poner al tertuliano en su sitio. «Joder, Alejandro, ¡ya está! El chaval ha contado su experiencia, está cumpliendo su condena, en tercer grado ya. Ha cumplido su condena por estafa, ¡que no ha matado a nadie tampoco!, espetó el presentador.

Y aunque Joaquín Prat se puso serio ante las insinuaciones del ex de Ana Obregón, el colaborador de ‘Vamos a ver’ continuó firme en su cruzada contra el hijo de la modelo. «Pero es imprudente comenzar una relación con alguien de estas características, A ti, como padre, ¿te gustaría para un hijo tuyo? ¡Venga, por favor, no me fastidies! ¡A nadie le gustaría eso!«, sentenció el tertuliano.

Al presentador de Telecinco, no le quedó otra que acabar dándole la razón a su compañero. «Yo creo que a Terelu no le ha gustado nada esta noticia, de entrada porque es íntima amiga de una de las enemigas de Mar Flores», continuó explicando Lequio, que añadió a la colaboradora de ‘Mañaneros’ a la ecuación. «Pero es que además creo que piensa como yo, que es de las que cree que, de entrada, hay gente mejor fuera de tu vida«, concluyó Alessandro Lequio, firme en su sentencia.