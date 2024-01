Xavier Sardá impugna lo vivido en ‘TardeAR’ y busca responsables: «¿Quién lo ha decidido?»

Xavier Sardá se ha sumado a Mario Vaquerizo y, este lunes, ha cuestionado los contenidos que se han tratado en la primera parte de ‘TardeAR‘. El programa de Ana Rosa Quintana ha incorporado en su mesa VIP un vídeo que se ha viralizado en redes sociales sobre cómo un trozo de carne de vaca crudo parece cobrar vida cuando es troceado.

El magacín vespertino de Telecinco lo ha bautizado como ‘la vaca zombie’ y ha contado con un especialista en plató para dar la explicación. «Una vez que el sistema nervioso central deja de funcionar, los nervios todavía pueden mantener actividad», ha aclarado, asegurando que «no es nada peligroso». Se trata de algo normal que además garantiza que es una carne que está muy fresca.

«¿Es necesario? ¿Es necesario que hablemos de ese tema?», ha irrumpido Xavier Sardá, cortado así el debate que se estaba produciendo. «¿Quién lo ha decidido?», ha preguntado. «Yo», ha exclamado Ana Rosa Quintana, defendiendo el motivo por el que había optado por incluir este escabroso tema en la escaleta de ‘TardeAR’.

«Porque está todo el mundo viéndolo, es viral, hay que explicar qué es lo que está pasando», ha aseverado la presentadora. «Y queremos saber qué tenemos que hacer cuando eso pasa», ha apostillado por su parte Cristina Cifuentes, apoyando que se tratara este tema en el programa.

A continuación, Xavier Sardá ha querido bromear con un comentario de carácter lascivo: «A mi edad hay partes de mi cuerpo que se mueven así». «Pero oye, ¿por qué cada vez que yo vengo a este programa se termina hablando de sexo? Es que no lo entiendo» ha exclamado Lolita Flores.

«No, no, Lolita, no, se termina hablando de sexo no, habla Sardá de sexo», le ha corregido Ana Rosa, que ha acabado reconociendo una «Hemos empezado con Julio Iglesias haciendo la compra y los de aduanas, lo de la carne que es bastante repugnante y luego lo que se le mueve a Sardá que no quiero calificarlo»