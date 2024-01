Mario Vaquerizo sentencia así a ‘TardeAR’ por lo ocurrido nada más arrancar el programa

Mario Vaquerizo ha participado este lunes como colaborador de la mesa VIP de ‘TardeAR’ y ha cuestionado sin ambages que uno de los temas principales de apertura fuera la llegada de un temporal de frío y nieve a nuestro país, el más crudo de lo que llevamos de invierno.

La AEMET ha anunciado para este martes y miércoles frío intenso y nieve especialmente en el centro y el nordeste de la península y el programa de Ana Rosa Quintana, que ha regresado a la pantalla tras dos semanas de vacaciones, ha desplegado a su equipo a los puntos más afectados.

Por un lado, ha conectado con Mar Guerrero en Álava y, por otro, con Alejandro Rodríguez desde el puerto de Navacerrada en Madrid. Acto seguido, ha sido Laura Madrueño, la meteoróloga de Mediaset y presentadora de ‘Supervivientes’, la que ha entrado en plató para explicar lo que se avecina y ofrecer el pronóstico.

Sin embargo, esa predicción se ha visto empañada con la denuncia que ha hecho Xavier Sardá en directo contra Mario Vaquerizo, al que ha acusado de no estar centrado en ‘TardeAR‘. «Mario, no has prestado atención en ningún momento. Laura estaba trabajando y tu tacataca sin parar», se ha quejado el expresentador de ‘Crónicas Marcianas’.

Y el aludido no ha tardado en dar la réplica al instante para defenderse. «No, yo estaba preguntándome y reflexionando si realmente esto tiene que ser noticia constantemente de que nieva en enero y que España se hiela. La noticia sería que fuésemos en bikini en el mes de enero. Eso sería la noticia y no esto», ha sentenciado el marido de Alaska.

«A ti te da igual, a ti te da igual eso», ha apostillado por lo bajini la copresentadora Beatriz Archidona, dejando entrever así que eso no era excusa de peso para justificar su despiste y, sobre todo, esa falta de respeto tan flagrante a una compañera mientras estaba desarrollando su trabajo.

«Está bien decirlo para que la gente tome conciencia y se vaya preparando», ha defendido por su lado Lolita Flores, que en su caso no estaba de acuerdo con Mario Vaquerizo y sí veía bien que se alertara en su justa medida sobre los cambios meteorológicos que se avecinan.

«¿A qué viene esta actitud negacionista?», le ha reprochado Xavier Sardá. «Vives enfadado con todo el mundo, no sé por qué», le ha replicado Vaquerizo, al que no le ha gustado demasiado que le haya reprendido en directo y ante los espectadores.