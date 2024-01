Violeta, tras salir de ‘OT 2023’, de su traumática nominación a su verdadera relación con Salma

‘OT 2023‘ sufría este lunes una nueva expulsión. En esta ocasión se trataba de una traumática salida pues las dos nominadas eran grandes amigas y formaban parte de uno de los shippeos de esta edición, Violeta y Chiara. Finalmente, la audiencia decidió que fuera Chiara quien siguiera en la academia y fuera Violeta la expulsada.

Un día después de su expulsión, en El Televisero hemos podido hablar con Violeta sobre su paso por ‘Operación Triunfo’. La granadina nos cuenta en esta entrevista cómo se ha tomado su expulsión ante la que ha sido uno de sus grandes apoyos dentro de la academia.

Pero además hablamos con Violeta Hódar sobre cómo ha sido su relación con Salma Díaz y que opina de lo que se ha dicho sobre ello en redes sociales sobre todo a raíz de lo que sucedió al volver de Navidades.

Ayer fuiste expulsada tras hacer una de tus mejores actuaciones. ¿Crees que en la academia no han sabido cual era tu estilo a la hora de la selección de las canciones que has cantado?

Al final entramos en un programa en el que te prestas a eso, a que te den cada semana retos nuevos en los que puedes enfrentarte a cosas que te vengan como anillo al dedo o sean un reto de verdad. En mi caso estoy contenta porque creo que es guay enfrentarte a retos. Es verdad que cuando estás ahí dices ojalá me caiga una canción que sea perfecta para mí y que me guste pero esto es parte del programa y valoro mucho todo lo que he aprendido y el haber podido descubrir quizás facetas que no tenía tan controlada.

Y con respecto a las canciones de nominación, es cierto que aunque te da miedo estar nominado creo que Buika llevaba razón cuando dice que es como un as en la manga. Creo que es positivo poder elegir como te quieres mostrar ante la audiencia. Yo lo que quería era eso y he tenido la oportunidad de hacerlo dos veces. La primera vez que me nominaron tenía claro que quería demostrar lo que yo puedo ofrecer como artista. Y esta segunda vez quería mostrar otra faceta en la que quizás no se me había visto, que además es una canción que canté en el casting de 2020 cuando me presenté. Y era una cosa de bueno si me voy ahora, cierro como una especie de círculo. Vine de azul y me fui de azul.

Has tenido la mala suerte de que las dos veces que has estado nominada lo has estado con dos amigas como Denna y Chiara. ¿Cómo lo has llevado? ¿Y cómo has llevado esta semana con Chiara y la despedida?

La verdad es que sí que he tenido muy mala suerte en el tema de las nominaciones porque las dos veces he estado con dos de mis pilares fundamentales en este concurso. Esta semana era de no puedo más. Pero esta vez me lo tomé como vamos a aprovechar esto al máximo. Y ha sido muy diferente con respecto a la primera vez. Lo que he intentado mucho es disfrutarlo todo lo máximo posible y hacer el ejercicio de dar rienda suelta a poder mostrarme tal y como estaba y que si me daba bajón porque pensaba que se podía ir Chiara o me iba yo poderlo hacer sin problema y apoyarnos entre nosotras.

Al final las dos estábamos viviendo lo mismo. Ella iba a ser muy feliz si me quedaba yo y yo estoy muy feliz de que ella se haya quedado. Esa es la parte positiva de que al final pase lo que pase una de las dos iba a continuar. Ha sido muy guay además porque he tenido la suerte esta semana de poder salir a ver el musical de The Producers por ser una de las favoritas y al final salir al exterior es muy guay. Y las visitas de esta semana como Aitana y Samantha Hudson.

Si que habías comentado en varias ocasiones incluso lo dijiste ayer que tú sabías que ibas a ser la expulsada. ¿Por qué lo creías? ¿Por qué te veías fuera?

Bueno al final cuando te dan temas que no controlas siempre te ves contra las cuerdas. Y luego ves el nivel tan alto que hay porque mis compañeros tienen todos un talentazo y creo que es una suerte haber llegado a donde he llegado. Entonces cuando te ves en una posición en la que no controlas tanto algunas canciones te genera inseguridad.

Yo creo que al final todo sale. Y tengo que agradecer a los profesores el apoyo que he recibido. Es verdad que con «Flowers» yo me veía fuera porque con el nivelazo que había en la gala y que era un estilo que no controlaba y que no había trabajado nunca pues pensaba que podía ser yo. Yo intenté hacerlo lo mejor posible y estoy satisfecha con todo lo que he hecho. Pero bueno al final es un concurso, todos tenemos nuestro camino, se cierra una puerta y se abren otras nuevas. Estoy muy contenta de que me hayan dado la posibilidad de grabar un single.

No sé si has podido ver en redes todo lo que se comenta más en lo puramente reality y todo lo que se ha comentando de una posible relación con Salma. ¿Crees que te ha podido afectar toda la historia personal y lo que se comentaba de ti en ese aspecto a la hora de la expulsión y que no se te haya valorado tanto profesionalmente?

La verdad es que estoy bastante ajena a todo lo que ha pasado. Salí anoche y lo último que me apetecía era coger el móvil y ver todo lo que se comentaba en redes. Me apetecía descansar. No sé si mis nominaciones se han podido ver afectadas por lo de fuera. Es algo que no puedo responder. Lo que si digo es que yo creo que he hecho el concurso lo mejor que he podido y he dado mi mejor versión y al final lo que uno tiene que hacer estando ahí dentro es eso.

No me planteo la verdad si mi concurso tendría que haber sido otro o no porque ha sido el que ha sido y ya está. Yo estoy muy contenta y creo que se ha podido ver cosas de mí como artista, y me siento super orgullosa. Y estoy desenado trabajar fuera lo que podría haber trabajado dentro. Quiero seguir explorando y seguir enfrentándome a retos.

¿Cómo has llevado estar tan expuesta 24 horas y que tu vida personal se comente? ¿Y qué significa para ti Salma? Es cierto que a la vuelta de las navidades Salma se mostró rallada hablando de una posible relación dentro de la academia y muchos te señalaron a ti.

Entiendo que al final hay mucha diferencia entre lo que vivimos nosotros allí dentro y lo que se ve fuera porque al final para nosotros es como que hacemos una vida normal y estamos como en una burbuja que no somos conscientes de lo que pasa fuera y en ningún momento nos planteamos lo que se dice o se deja de decir. Si recuerdo que cuando salí en Navidades mi familia me contó cosas como de cuando hicisteis esta broma la gente comentó esto y yo decir es broma no. Al final la gente lo ve como un concurso pero nosotros lo vivimos como que estamos en una casa con amigos.

Y con respecto a Salma, es que Salma para mí es super especial, me suento muy afortunada de haber conocido a personas tan maravillosas como ella, como Denna y como Kiki. Me las llevo para siempre. Esto ha empezado ahí y queda mucho de las supernenas. Ya hemos integrado a Kiki, que es el sol. Y nada entiendo que al final no es lo mismo lo que vivimos dentro que lo que se ve fuera pero es normal. Yo a Salma la amo igual que amo a todas. Estoy uy contenta porque de este programa me llevo un bagaje personal y descubrimiento como artista y me llevo a grandes personas que me van a acompañar en mi vida.

Ayer Chenoa te ensalzó por la manera que tienes de cuidar a los demás, tu empatía y Chiara dijo que eres como la heroína y la protagonista de la historia. ¿Crees que ahora serás capaz de salvarte a ti misma en edio de tanto ruido y exposición?

Es verdad que yo tiendo a cuidar siempre a la gente que tengo cerca. Y en la academia es verdad que sentía que era de las mayores y me sentía ese instinto de protección. Ahora que estoy fuera me toca parar y reflexionar para ver que es lo que quiero enseñar como artista y tengo muchas ganas de que se me vea. Un sueño es un sueño y yo estoy empezando a vivir el mío.