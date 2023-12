Escándalo en ‘OT 2023’ con lo presenciado entre Salma y Violeta tras su salida al exterior

Los concursantes de ‘OT 2023’ volvieron este martes a la Academia tras salir al exterior durante dos días y disfrutar junto a sus familias de la Nochebuena y del día de Navidad. A su vuelta, parece que hay algunos a los que esta vuelta a la realidad ha afectado más de la cuenta. Y es que Salma Díaz vivió este martes un auténtico drama al volver a la academia.

Nada más encontrarse con sus compañeros, Salma no tuvo reparos en confesar que había visto todo lo que se comentaba en las redes. Y es que la malagueña no había podido contenerse al saber que tenía bastantes haters en redes. Tras ver el motivo por el que le había ocurrido eso decía estar mucho más tranquila.

«La gente ve cosas donde no las hay y no ve cosas donde las hay», le comentaba a Chiara en una conversación sobre lo que había podido ver en redes sociales tras salir de la academia de ‘OT 2023’. Una frase que después de ver lo sucedido por la noche tomaba aún más sentido.

“es una realidad paralela, la gente ve cosas donde no las hay y no ve cosas donde las hay” lmaoo chicas en esa habitación pasan cosas que se nos escapan



(salvar salma) #OTDirecto26D pic.twitter.com/zGRRKv7pTw — ‎rs10 x ot2023 (@rafalozzz) December 26, 2023

Por la tarde, durante su clase de interpretación con Abril Zamora preparando «Cuando zarpa el amor» de Camela, el tea con el que tratará de luchar por seguir en la academia tras caer nominada junto a Álex; Salma ya le confesaba a su profesora que estaba mal por «temas personales» y dejaba caer que algo le había sucedido con alguna compañera de la academia.

Salma le dice a Abril que está mal por cosas personales#OTDirecto26D #OTDirecto27D pic.twitter.com/yOJvYzypsn — sergio | ot_era.mp3 (@escaos99) December 26, 2023

Salma le dice a Abril que está mal por algo que ha pasado DESPUÉS de llegar hoy a la academia#OTDirecto26D #OTDirecto27D pic.twitter.com/Zkg0neVFG2 — sergio | ot_era.mp3 (@escaos99) December 26, 2023

Pero fue por la noche cuando Salma Díaz se derrumbó con Martin en la cocina. «Llevo un mes sin dormir sola», empezaba diciendo dejando caer que en este mes ha dormido siempre acompañada. «Yo he hecho tanto por ella y no me la esperaba así (…) Tengo como piedra tras piedra en el camino y no para. Cuando estoy superando una cosa viene otra y otra, y nunca puedo estar bien», le confesaba Salma entre lágrimas a su compañero de ‘OT 2023’.

Era entonces cuando Martin le apuntaba que no estaba sola y que se podía apoyar en otros compañeros. «No estás sola, ¿eh?», le decía nombrando a Naiara, a Juanjo y a Chiara o él mismo. «No vais a hablar, ¿no? ¿Está todo zanjado?», le preguntaba después Martin a su amiga.

¿Han tenido algo Salma y Violeta dentro de la academia?

Y aunque en ningún momento ni Salma ni Martin decían el nombre de quién era la chica de la que estaba hablando la malagueña, todo el mundo en redes sociales apuntaba a Violeta. Así, comenzaban a salir teorías sobre un posible affaire entre Salma y Violeta dentro de la academia de ‘OT 2023’ durmiendo por las noches pese a que la granadina tenía pareja fuera.

Ahora, tras volver a casa, parece que Violeta habría decidido romper su relación con Salma dejando a esta completamente rota. Algo que cogía fuerza después al ver unas imágenes en las que Violeta ni siquiera dirigía la palabra a Salma.

No obstante, este miércoles, todo parece haber dado un vuelco pues se ha podido ver a Salma y Violeta de nuevo juntas como si nada hubiera pasado. Pese a todo, la malagueña ha aprovechado un momento del desayuno para soltar una pulla en todo este asunto al dirigirse a Juanjo y mencionarle uno de los versos de la canción que cantará en la próxima gala de ‘OT 2023’ con Paul.

«Te han tocado frases muy chulas en todo ehhh. En tu canción que dicen que el poliamor son los cuernos de toda la vida», suelta Salma y justo después se ve como la malagueña vuelve a hablar con Violeta. Además durante la clase de fitness también se las ha podido ver de nuevo juntas. ¿Habrán arreglado sus problemas durante la noche?