‘OT 2023’ anuncia el cierre de la Academia y comunica a los concursantes su salida al exterior

Era una de las noticias más esperadas por los concursantes de ‘OT 2023‘ y ha sido este viernes cuando Noemí Galera ha entrado en la academia para anunciarles a los concursantes que se marcharán unos días a sus casas para pasar la Nochebuena y la Navidad con su familia.

Así, al igual que ya sucedió en la primera edición y en la de 2017, los concursantes de ‘OT 2023’ abandonarán su encierro en la academia para volver durante dos días a sus casas aprovechando que el próximo lunes 25 de diciembre no se ofrecerá gala en directo. En lugar, Prime Video estrenará en la madrugada del 24 al 25 la gala especial de Navidad que se grabó este jueves.

«La dirección del programa ha decidido que el domingo 24 os iréis a casa a pasar la navidad con vuestras familias y regresaréis el martes 26 por la mañana e iréis llegando escalonadamente y a las 16 horas habrá reparto de la gala 5», les empezaba diciendo Noemí Galera a los concursantes de ‘OT 2023’.

La clara petición de Noemí Galera a los concursantes de ‘OT 2023’

Tras ello, les ha pedido que no miren las redes sociales y les ha recomendado incluso que dejen el móvil en la academia. «Cosas importantes. Nosotros os recomendamos que no miréis las redes sociales y os damos la opción de dejar vuestro móvil aquí. Os acompañará un familiar para iros y otro al volver. Yo como la directora de la academia os recomiendo que lo dejéis aquí. No lo necesitáis, vais a estar acompañados y me gustaría que vuestras casas no se conviertan en el santuario de Lourdes y que sea una Navidad como hubiera sido el año pasado», les pedía la directora de la academia.

«Os recomiendo que estéis con vuestras familias y aprovechéis el tiempo con ellas y no estéis pendiente de lo que se dice porque eso no va a cambiar pero si os puede cambiar a vosotros en el transcurso del programa. Lo que digan no va a cambiar y gustar a todo el mundo es imposible», añadía Noemí.

🤩 ¡El 24 se marchan a sus casas y el 26 vuelven a la Academia! Y ese mismo día, REPARTO de TEMAS de la GALA 5.



Seguid el 🔴 DIRECTO 👉🏻 https://t.co/xkv6ki1xAB 💙✨ pic.twitter.com/llJqlYjwTJ — Operación Triunfo (@OT_Oficial) December 22, 2023

De este modo, los concursantes de ‘OT 2023’ disfrutarán unos días fuera de la academia pero regresarán el martes 26 de diciembre pues la Nochevieja si que la pasarán en la academia. Así, los concursantes se tomarán las uvas dentro de la academia pues el lunes 1 de enero se emitirá la gala 5 en la que se producirá la expulsión de Álex o Salma.