Gala de Navidad de ‘OT 2023’: Reparto de temas, invitados, mecánica y fecha en Prime Video

Tras la emisión de la gala 4 con la expulsión de Denna, ‘OT 2023‘ se prepara ya para su gala especial de Navidad. Así, este martes, a diferencia de lo que suele ser habitual, no ha habido nuevo reparto de temas pues las canciones de Navidad ya se entregaron el pasado 1 de diciembre cuando aún estaban todos los concursantes dentro de la academia.

El próximo lunes es 25 de diciembre, día de Navidad, y por ello Amazon Prime Video ha decidido emitir una gala especial de Navidad de ‘Operación Triunfo’ como ya hizo TVE en la edición de 2017.

Al ser festivo, ese día no habrá gala en directo y Amazon Prime Video ofrecerá un especial de ‘Operación Triunfo‘ en el que no habrá ni nominaciones ni expulsiones. Una gala que no afectará a la mecánica de esta edición pero que servirá para celebrar las fiestas con todos los concursantes de esta generación.

En la gala especial de Navidad de ‘OT 2023’ participarán los dieciséis concursantes. Así, Suzette, Omar y Denna, los tres primeros expulsados se reencontrarán con sus compañeros para interpretar temas específicos para estos días. Pero además también actuarán en esa gala los tres presentadores de esta edición: Chenoa, Xuso Jones y Masi Rodríguez.

‘OT 2023’ hará un parón con su gala especial de Navidad

Por si fuera poco, los profesores que ayudan cada día a los concursantes a preparar las canciones de las galas, es decir Manu Guix, Mamen Márquez, Vicky Gómez, Abril Zamora, Vic Mirallas y Pablo Lluch también actuarán en la grupal que abrirá la gala junto a los concursantes.

Además será una gala muy especial pues por primera vez, todas las actuaciones contarán con música en directo gracias a una orquesta sinfónica. Y por si eso fuera poco, Noemí Galera también anunció la presencia del coro Barcelona Gay Men’s Chorus.

La gala será grabada este jueves 21 de diciembre y tal y como anunció Chenoa este lunes, Amazon Prime Video colgará en la plataforma el especial de Navidad de ‘OT 2023’ el próximo 24 de diciembre a las 24 horas, es decir el público podrá disfrutar desde la madrugada de Nochebuena y durante todo el 25 de diciembre de la gala especial. Así, la plataforma ha optado por no ofrecer este especial como si fuera en directo y dejarlo como producto a la carta como ya hiciera con los dos especiales del casting final.

Con todo ello, Salma y Álex, los nominados de esta semana de ‘OT 2023’ tendrán que esperar hasta el 1 de enero para conocer su futuro en el concurso. Mientras que el reparto de temas de la gala 5 se pospone hasta el martes 26 de diciembre. Antes, se espera que los concursantes puedan salir de la academia durante este fin de semana para disfrutar de la Nochebuena y el día de Navidad con sus familias como ya sucediera en ‘OT 2017’.

Por si andáis un poco perdidos sobre los horarios de estos días en la Academia, nuestra querida @NoemiGaleraN lo explica estupendamente 💙 Por cierto, el próximo reparto de temas será el 26 de diciembre✨ #OTDirecto19D pic.twitter.com/m8hv2X4PsB — Operación Triunfo (@OT_Oficial) December 19, 2023

Reparto de temas de la gala de Navidad de ‘Operación Triunfo 2023’:

GRUPAL + PROFESORES – ‘NAVIDAD, NAVIDAD’ (LUIS MIGUEL)

JUANJO Y ÁLVARO – «IT’S THE MOST WONDERFUL TIME OF THE YEAR (ANDY WILLIAMS)

ÁLEX MÁRQUEZ Y LUCAS – «BENDITA TU LUZ» (MANÁ Y JUAN LUIS GUERRA)

SALMA Y NAIARA – «FAROLITO» (GLORIA ESTEFAN)

VIOLETA Y DENNA – «SANTA’S COMING FOR US» (SIA)

BEA Y RUSLANA – «TE REGALO» (CARLA MORRISON)

OMAR Y PAUL – «HIGH» (LIGHTHOUSE FAMILY)

CHIARA Y SUZETE – «ROCKIN’ AROUND THE CHRISTMAS TREE» (BRENDA LEE)

CRIS Y MARTIN – «LAST CHRISTMAS» (WHAM!)

GRUPAL – «HAPPY XMAS (WAR IS OVER)» (JOHN LENNON)