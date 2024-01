Salma, tras salir de ‘OT 2023’: esclarece su verdadera relación con Violeta y su polémica

‘OT 2023‘ sufría este lunes una nueva expulsión. La primera de 2024. Y era una expulsión marcada por la polémica pues muchos consideraron que fue un auténtico «tongazo» que fuera Salma Díaz la expulsada frente a Álex Márquez tras su espectacular actuación cantando «Cuando zarpe el amor» de Camela con Manu Guix al piano.

Un día después de su expulsión, en El Televisero hemos podido hablar con Salma Díaz sobre su paso por ‘Operación Triunfo’. La malagueña nos cuenta en esta entrevista cómo se ha tomado su expulsión después del numerazo que protagonizó en la gala 5.

Además hablamos con Salma Díaz sobre las broncas que les ha dado Noemí Galera dentro de la academia de ‘OT 2023’, cómo ha llevado los abucheos y críticas que pudo leer en redes sociales cuando salió de la Academia por Navidad y todo lo que se ha dicho de su relación con Violeta que ha sido gran protagonista de esta semana.

Tu expulsión ha generado mucha polémica tras haber hecho una de las mejores actuaciones de esta edición de ‘OT 2023’. ¿Por qué crees que estás fuera? ¿Crees que el público ha votado por razones musicales, o piensas que el componente reality de ‘Operación Triunfo’ te ha podido perjudicar?

La verdad es que no se, al final todos somos supertalentosos, superdiferentes, y es más cuestión de suerte y de gustos de la audiencia. Cualquier elección que haga el público es buena. Todos estamos en el programa después de un casting muy grande y todos valemos por algo. Supongo que ha sido cuestión del gusto de la gente. Mi compañero Álex hizo también una muy buena actuación, la gala entera fue de buenas actuaciones, y sabía que podía pasar cualquier cosa. Además, al final, todos tenemos que ir saliendo.

En tu caso has tenido la suerte de estar nominada y aguantar dos semanas en la academia por la Navidad. También pudiste salir e irte a casa para celebrar la Nochebuena. ¿Cómo lo has llevado? ¿Crees que te ha podido beneficiar o perjudicar el hecho de saber cómo se te veía fuera a la hora de afrontar la nominación?

Siento que he tenido la suerte de salir nominada esa semana porque al final he podido tener una semana más para vivir la experiencia y por esa parte estoy superagradecida. Y luego salir fue un chute de energía por ver a mi gente y a mi familia. Sabéis que he tenido semanas más malillas de bajón e inseguridad, y estar en contacto con tu casa, con la gente que te quiere y te conoce es guay porque te da un montón de ánimo y de confianza en ti misma. Yo creo que ha sido buena semana para estar nominada y fue bonito salir y pasar una noche en familia.

Antes de salir de la Academia, tenías un cierto runrún por lo que se podía estar diciendo fuera después de ver lo que decía el público en las galas y los aplausos que recibíais todos. ¿Tenías interés por saber algo en concreto de lo que se estaba percibiendo fuera? ¿Cómo gestionaste lo que te fueron contando amigos y familiares, y lo que pudiste ver por tu cuenta en redes sociales?

Nosotros allí en la Academia vivimos una cosa, y para mí es increíblemente bonito lo que he vivido con todos mis compañeros. Allí tenemos un día de feedback, que es la gala, y en la Gala 3 noté que pasaba algo y como en nuestra realidad no había pasado nada, me descolocó porque no sabía qué estaba pasando. Llegó el momento de salir por Navidad y me fui sin mi móvil, ya que nos dieron la opción. En los dos días que pasamos fuera no tuve un móvil en la mano, pero mi familia como me veía pasándolo mal me explicaron cuál había sido la polémica para que yo pudiera ver realmente la tontería que era.

No era una polémica real en la casa, no había habido ningún conflicto real, ni había causado ninguna pelea o malestar con ningún compañero. Al ver cuál había sido la polémica, sinceramente aunque viera que me perjudicaba, me quedé tranquila. Lo que me importa es la relación personal que tengo con mis compañeros y sé que es impecable. Con Bea, con Paul, con Violeta, con Chiara… con absolutamente todos tengo una amistad de diez, nos llevamos bien todos, me quieren, llegamos a la habitación y me tienen en cuenta, que cuando están mal acuden a mí para refugiarse. Al final me quedo con eso.

No podemos controlar lo que se ve, pero somos conscientes de cuál es la realidad. Si me hubieran dicho que todo lo que pasaba era por un conflicto real, hubiera sido la primera en recular y solucionarlo. Pero cuando vi que era una cosa que no era real, me quedé más tranquila porque no puedo controlar nada de eso. Lo que la gente piense no es controlable, pero estoy muy tranquila de la relación que tengo con todos mis compañeros.

¿Cuál es esa polémica a la que te refieres? ¿Qué es lo que te explicaron de lo que se había dicho fuera que te impactó tanto?

Me recogió mi madre en el aeropuerto y me preguntó: ‘¿Quieres saber lo que ha pasado? Porque cuando lo sepas te vas a dar cuenta de que no tiene importancia’. Entonces me contó lo de la canción que le hice a Bea. Te juro por Dios que mi reacción fue: ‘¿cuándo ha pasado eso? Porque ni me acuerdo’. Al final en la Academia haces cosas como cualquiera hace en su vida diaria con sus amigos y su gente. Y como no somos conscientes de que nos están grabando todo el rato y cuando te lo cuentan te preguntas, ‘¿pero esto cuándo ha pasado?’.

Cuando vi que era eso y pensé en la relación que tengo con Bea tan estrecha pues digo mira al final somos personas adultas que tenemos una edad y no se entiende que pueda haber un conflicto por eso. Entiendo que pueda ser un conflicto entre gente de menos edad, pero aquí somos todos personas maduras, y yo con Bea tengo una relación muy íntima, hemos pasado noches hablando de cosas muy íntimas de las dos y sé que ella no se lo había tomado como se lo tomaron fuera. Entonces, me tranquilizó saber que principalmente eso.

A lo largo de la edición habéis recibido varias broncas de Noemí Galera y toques de atención por vuestra actitud en la academia y algunas faltas de respeto entre vosotros. ¿Qué sentisteis cuando os dijo eso? En tu caso se vio que te quedaste sorprendida porque no lo entendías. ¿Hiciste algún tipo de reflexión? Porque es verdad que a raíz de aquel día se vio que todos estabais más juntos como una piña…

Pues a ver es que esa bronca sirvió para ser conscientes de que estamos en un programa que ven niños y mucho público, y que al final nos estábamos comportando como se comporta cualquier persona de nuestra edad con sus amigos, sin tener la conciencia de estar en televisión. Por un lado yo estaba tranquila porque sabía la relación que teníamos realmente entre todos y que teníamos la misma onda y nadie estaba mal con nadie, pero escuchar eso de Noemí, que es la persona que más nos cuida supimos que teníamos que hacerle caso aunque no lo entendiéramos en ese momento.

Y yo creo que el cambio tanto en mi como en todos mis compañeros se produjo de forma natural. También empezamos a ser más cariñosos entre todos y eso hizo que evolucionara un poco la relación del grupo. Pero te aseguro que el ambiente era desde el día uno buenísimo, siempre lo decíamos en las comidas que éramos una piña y parecía que fuéramos amigos de toda la vida. La charla sirvió simplemente para tomar un poco más de conciencia de que estábamos en algo mediático y no en la calle. Pero la piña la tuvimos desde el principio, durante esa charla, durante el cambio, ahora y cuando salgamos.

Si hay algo que se comenta siempre en todas las ediciones son los shippeos. ¿Comentasteis algo sobre eso a vuestra vuelta a la academia tras pasar la navidad en casa?

Hoy no he mirado nada porque no he dormido, he estado con mi madre tranquila, y ahora mismo no sé lo que hay. Pero lo que vi a la salida de Navidad… pues es curioso porque ves vídeos y entiendes que se malinterpreten cosas de ese tipo. Al final estamos haciendo un programa y aunque haya un 24 horas, no es 24 horas y no está todo el rato enfocado en las mismas personas, y creo que es parte del programa las cosas que parecen, las que luego sean verdad o no. Pero al final es gracioso. Entre todos nos llevamos superbién y algunas cosas nos dan para echar unas risas, pero tampoco le damos más importancia de la que tiene. Los ‘shippeos’ son por amor, y el amor es algo bueno, pero no le damos mucha importancia a esas cosas.

Uno de los momentos más comentados de esta semana fue la conversación que tuviste con Martin a tu regreso a la academia en la que te rompiste y te desahogas sobre el haber perdido a tu pilar en ‘OT 2023’. Tú no diste ningún nombre pero desde las redes y los medios se ha señalado a Violeta. ¿Qué piensas de todo esto? ¿Cuál ha sido tu relación con Violeta dentro de la academia?

Bueno al final esa conversación es un desahogo que a veces tenemos que tener porque somos personas también y pasamos mucho tiempo juntos. Aproveché mi amistad con Martin y que me ofreció su hombro para desahogarme. Y no doy ningún nombre ni digo nada, así que puede ser cualquier combinación posible y ya está.

A parte de eso, con Violeta tengo una relación muy fuerte, la quiero muchísimo, sé que ella a mí también, y es el pilar fundamental de mi concurso tanto ella como Kiki (Chiara) y como Denna en su momento. La estaré apoyando hasta el día que salga por esa puerta, que ojalá sea en la final.

Ayer en la gala volvió a ver un conflicto entre los profesores y el jurado con Noemí Galera diciendo que no entendía las nominaciones. Y también se está hablando mucho de la forma en la que se dirige Buika a vosotros. ¿Cómo has vivido tú las valoraciones del jurado y todo lo que se comenta sobre eso?

De anoche no he podido ver nada, y en ese momento yo estaba moviéndome de un lugar a otro y siendo atendida y no me enteré de nada. Sólo he visto quién ha quedado nominado al final. En cuanto al jurado, creo que tiene un papel súper súper súper difícil, que hay cosas que no hay manera de decirlas de una forma agradable, y que lo intentan. A veces pueden equivocarse o no, en su cabeza puede sonar estupendamente igual que nos pasa a todos. A todos nos puede pasar el pensar una cosa en tu cabeza y cuando lo dices no suena igual. Y ellos tienen un papel muy difícil, hacen lo que pueden, porque el nivel es increíble.

Y luego con respecto a Buika, es su toque, la forma que tiene de decir las cosas. Igual que dice que nomina de una manera muy curiosa, también dice las cosas buena de una manera que nos ayuda mucho y que nos llena. Todos tienen su manera especial de decirnos las cosas y todos nos hacen aprender cuando volvemos a la academia y recapitulamos sobre lo que nos han dicho.

Ahora acaba ‘OT 2023’ para ti pero comienza un nuevo camino y un nuevo horizonte. Habéis tenido reuniones con discográficas y productores, ¿cuál es tu idea sobre tu proyecto musical?

Yo entré a ‘OT 2023’ con una duda muy grande, que siempre la he tenido, sobre por dónde quería enfocar mi carrera. Porque tengo un lado más flamenco y urbano que me tira mucho como La Plazuela, Delafuente y tal, pero cuando me siento en el piano a componer o cojo la guitarra me salen baladas, entonces no sabía por qué lado tirar porque no son estilos muy parecidos.

Pero dentro de la Academia me he dado cuenta de que no tengo por qué elegir uno, que la originalidad de mi carrera puede ser precisamente unir esas dos cosas, y es lo que quiero trabajar ahora con los productores. Estamos mirando opciones, a lo mejor un bolero que tenga algo más urbano, baladas que de repente tengan sonidos más modernos, no sé.

Lo que tengo son muchas ganas de empezar a trabajar, enseñar cosas y buscar mi sonido. Creo que me juega a favor que mi voz es particular, que en lo que es la voz ya hay un sonido. Y entonces ahora hay que buscar buena producción y buenos temas, y espero dar algo que guste y con lo que esté contenta yo también.