Una soltera de ‘First Dates’ declina de raíz su cita tras un recibimiento que le dejó muda

Marc y Rocío han sido una de las parejas protagonistas de la nueva entrega de ‘First Dates’, que Cuatro ha emitido este martes 23 de enero. A sus 40 años, Marc es un relaciones públicas de Mérida, que asegura tener «la vitalidad de un niño de 20 años».

El soltero se definió como un enamorado de la música. De hecho, era tenor, motivo por el cual quiso sorprender a su cita haciéndole una demostración de sus habilidades. «No lo dudes, según entre, canta», le animó Carlos Sobera. El equipo de ‘First Dates’ le buscó a Rocío, una asistenta boliviana residente en Murcia de 36 años, quien se quedó totalmente descolocada al ver a su cita cantándole la canción ‘Somos novios’.

«No me lo esperaba. Me he quedado en estado de shock, sin palabras», reconoció la soltera ante las cámaras del programa. Aunque esta insólita manera de recibirla le gustó a Rocío, ella confesó que Marc no era su prototipo de hombre, pues la gustaban los chicos «más altos y corpulentos».

Sin embargo, lo que dejó verdaderamente estupefacta a la boliviana fueron las sorprendentes propuestas que le lanzó su cita durante la cena. «Te vienes a Mérida y me das una oportunidad porque conmigo vas a ser feliz», comenzó diciendo el soltero, quien quedó completamente prendado de ella, como así se lo reconoció al equipo de ‘First Dates’: «Tiene unas facciones guapísimas, con su moreno y con mi simpatía, yo creo que haríamos un hijo muy genuino».

Marc y Rocío en ‘First Dates’.

Marc le explicó a Rocío que una de sus grandes aficiones era hacer excursiones en bicicleta, un hobbie que no compartía su cita. «No te preocupes, cuando nos caemos, a los 5 km (de bicicleta) me llamas y voy a recogerte», le soltó él. Unas palabras que provocaron la risa nerviosa de la soltera, que no sabía ni que responder. «Creo que vas muy ligero tú con lo de casar», se limitó a decir.

Más se explayó la soltera ante las cámaras de ‘First Dates’: «Él decía cosas como dando por hecho algo y yo estaba por dentro: ‘¿Qué digo ahora? Le sigo el rollo, me quedo muda…'». Sin embargo, pese a que ella se estaba tomando a broma estas propuestas, Marc seguía en sus trece: «Tú no tienes hijos, yo no tengo hijos. Me saco el carnet de coche y comenzamos a viajar a Andorra, a Galicia… Y quiero ir a Brasil, a Bolivia y a Sudamérica».

«La vida es una pasada. A lo mejor hoy estoy en Mérida con mi madre y mañana estoy contigo en Murcia. Y en un año más, sigo estando contigo pero a lo mejor dentro de dos años se acaba el amor y estoy en otro sitio. La vida hay que vivirla», prosiguió el soltero, ante el silencio incómodo de Rocío.

Antes de la decisión final de ‘First Dates’, el soltero siguió mostrándose entusiasmado con la boliviana: «Ha sido una experiencia muy bonita, satisfactoria y espero volver a verte, por favor». Sin embargo, aunque Marc tendría una segunda cita con Rocío, ella declinó todas sus propuestas y le espetó un doloroso ‘no’. «Me ha faltado ese sentimiento dentro de mi corazón», alegó ella para justificar sus calabazas.