Se destripa qué dos parejas de ‘La Isla de las Tentaciones 7’ abandonarán por las malas

¿Cuándo empieza ‘La Isla de las Tentaciones 7’ en Telecinco? Es la pregunta más recurrente desde que ha empezado la campaña de promoción de la nueva temporada del reality de parejas. De momento, no hay fecha de estreno confirmada oficialmente por la cadena, pero todo hace indicar que aterrizará en la semana del 8 al 12 de enero, cuando la parrilla televisiva vuelva a la normalidad.

Por ahora, para saciar esas ansias de los amantes del formato, Mediaset ya ha colgado los dos programas de ‘Rumbo a La Isla de las Tentaciones’ en su plataforma digital Mitele Plus. En estos espacios, además de conocer en mayor profundidad a las parejas concursantes, se ha incorporado un pequeño aperitivo de lo que se viene con ‘La Isla de las Tentaciones’ este año.

Se trata del típico avance de temporada que adelanta algunos de los momentos más icónicos que se van a suceder. Es canela en rama con ataques de histeria impresionantes, múltiples infidelidades, iras incontenibles, patadas sin control contra el mobiliario, asaltos a la otra villa como el mítico de Melissa Pinto en la segunda edición y mucho ojo: abandonos. No de una pareja, sino de DOS parejas. Algo que no tiene precedentes en la historia de ‘La Isla de las Tentaciones’.

Y la identidad se ha destripado erróneamente en ese avance ofrecido por Mitele Plus. Tal y como se puede ver en las imágenes de algunas hogueras, desaparecerán Andrea y Álvaro y Roberto y Alba Casillas, precisamente las que se erigen como las parejas más potentes de la edición.

¿A qué se debe? ¿Será una marcha voluntaria tras no poder soportar la experiencia o serán expulsadas por parte de la organización de ‘La Isla de las Tentaciones 7’ por saltarse las normas gravemente? Recuerden que en ese teaser se observa que habrá asaltos a la villa contraria y eso está totalmente prohibido.

Pues bien, ese spoiler que Mediaset no debería haber hecho en el avance no ha pasado desapercibido. Y la usuaria de TikTok NuryaVidal lo ha difundido para la gente que no haya visto ‘Rumbo a La isla de las tentaciones’, confirmando que Andrea y Álvaro y Roberto y Alba Casillas se van y haciendo hincapié en los planos en los que aparecen los nuevos concursantes. Sin duda, se avecina una temporada de alto voltaje.